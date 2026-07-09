Laporte: "Hubo mucha gente hablando y críticas por el cambio de nacionalidad, pero yo lo tenía claro"

El central del Athletic Club y la selección española Aymeric Laporte, en el partido ante Arabia Saudí del Mundial 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El central se la selección española Aymeric Laporte reconoció que cuando debutó con la Absoluta "hubo mucha gente hablando" y recibió "muchas críticas" por el cambio de nacionalidad, ya que defendió la camiseta de Francia en categorías inferiores, pero defendió que "tenía claro" que quería jugar con España.

"El último partido lo único que pensaba era pasar de fase, ganar ese partido y eso era lo más importante en ese momento. Muy contento, con muchas ganas de seguir", expresó el central en un vídeo compartido por la Real Federación Español de Fútbol (RFEF) en sus redes sociales, por los 50 partidos en la selección.

El futbolista del Athletic Club relató que "al principio", cuando debutó con la selección en junio de 2021, hubo "muchas críticas" por "el cambio de nacionalidad", ya que el central fue internacional en las categorías inferiores de Francia, hasta la Sub-21. "Hubo mucha gente hablando", recordó.

"Es entendible, pero yo lo tenía claro, mi familia también, hablé con ellos antes de venir. Y desde entonces la verdad es que las cosas han ido bastante bien, estoy muy contento, me acogieron superbien. Y con los compañeros, con los entrenador que ha habido, muy bien desde el principio, así que encantado y a seguir", agregó.

Laporte se acuerda "perfectamente" de su debut en 2021, también ante Portugal en el Metropolitano, ante el mismo rival frente al que cumplió los 50 partidos como internacional español en los octavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

Finalmente, el central confesó que la Eurocopa es "algo único" que se le "quedará grabado en el corazón". "Es algo increíble para un futbolista vivir esta experiencia y encima ganarla. En casa tengo todo el trofeo ahí en mitad, así que muy contento. Esperemos que lo mejor esté por venir y dentro de poquito, además", concluyó.