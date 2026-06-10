Louzán felicita a la selección femenina: "Daremos todo el apoyo posible para la segunda estrella"

Archivo - Rafael Louzán durante la presentación de Sonia Bermúedez como nueva seleccionadora femenina de fútbol - DENNIS AGYEMAN/AFP7/EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, felicitó a la selección femenina por su clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene, "un gran día para el fútbol español", y se comprometió a dar desde el organismo "todo el apoyo posible para conseguir esa segunda estrella".

"Querida selección y extraordinaria familia de jugadoras que componéis este gran equipo. Os quiero felicitar de todo corazón, a la seleccionadora y a todo su equipo también enhorabuena. Cómo no, hoy es un gran día para el fútbol español, en particular para el fútbol femenino, vamos a estar en otra gran cita que es el Mundial de Brasil del próximo año 2027", señaló Louzán en un vídeo en las redes sociales de la RFEF desde los Estados Unidos.

El dirigente dejó claro se comprometen desde el organismo con todo su "esfuerzo y ayuda" para que las jugadoras disfrutan del Mundial que se merecen "de verdad". "Vamos a dar también todo el apoyo posible desde la federación para que esa segunda estrella la podamos conseguir juntos en este próximo Mundial de Brasil", deseó.

"Por lo tanto, disfrutar como lo merecéis esta gran victoria de hoy. No ha sido un camino fácil, pero sin embargo lo habéis logrado y lo habréis logrado delante de selecciones tan importantes como Inglaterra, Islandia y Ucrania, por lo tanto la felicidad de toda la familia de la federación para con vosotras y también que aprovechéis muy bien esta enorme satisfacción y que la disfrutéis de verdad. Enhorabuena selección", sentenció.