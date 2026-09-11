Luis de la Fuente será investido Doctor Honoris Causa por la UCAM

Archivo - Luis de la Fuente, seleccionador español masculino de fútbol. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), María Dolores García, ha anunciado que el seleccionador español masculino de fútbol, Luis de la Fuente, será investido Doctor Honoris Causa por dicha institución el próximo 15 de octubre durante el acto oficial para la apertura del nuevo curso académico.

"Será en el templo del Monasterio de Los Jerónimos, lugar habitual de los actos solemnes de la UCAM, institución que este curso que comienza conmemora el 30 aniversario de su fundación", detalló este viernes la UCAM en una nota de prensa. "Es fundamental reconocer y poner de relieve a personas que son referentes auténticos para la sociedad; no solo por sus admirados triunfos, sino también por los valores en los que inspiran su vida", comento la propia Mª Dolores García sobre De la Fuente.

La presidenta confirmó este reconocimiento al técnico de la 'Roja' en la Catedral de Murcia, en el transcurso de la ofrenda floral del UCAM CF a la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad. García aseguró que De la Fuente "encarna, de una manera manifiesta, los valores fundacionales de la UCAM: el esfuerzo incansable, la gestión del talento, el respeto a los demás y el trabajo en equipo como la vía para alcanzar el éxito".

"Nos une profundamente a él la naturalidad y la valentía con la que manifiesta su fe. Vivimos en tiempos donde parece que hay que esconder lo que uno cree y, sin embargo, Luis de la Fuente nos regala testimonios preciosos, diciendo con total sencillez: 'Yo tengo fe; rezo todos los días y le doy gracias a Dios. No es superstición, es fe, que es algo personal y transferible'", citó la presidenta al seleccionador.

De la Fuente se sumará al Claustro de Honoris Causa de la UCAM, que en el ámbito deportivo cuenta ya con Vicente del Bosque, también campeón de Europa y del mundo como seleccionador nacional de fútbol con España, y el expresidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach.