Marcos Llorente se retira de la selección española pese a ganar el Mundial: "Esta decisión ya la tenía tomada"

1114201.1.260.149.20260903193038 Archivo - Marcos Llorente, durante un partido. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Marcos Llorente ha anunciado su retirada de la selección nacional pese a tener aún 31 años y haber ganado este verano la Copa Mundial de la FIFA, afirmando que "esta decisión ya la tenía tomada" tanto si entraba como si no en la convocatoria definitiva del entrenador Luis de la Fuente para ese torneo en Norteamérica.

"Después de mucho tiempo dándole vueltas, he decidido cerrar mi etapa con la selección. Soy consciente de que todavía soy joven y que, quizá, si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta", comentó Llorente este jueves desde su cuenta oficial en Instagram.

"Sé que muchos no lo entenderéis y, seguramente, yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y, sobre todo, muy sentida. Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada", añadió el lateral derecho del Atlético de Madrid.

"Solo puedo estar infinitamente agradecido a todas las personas con las que me he cruzado durante estos años y que han hecho posible que mi familia y yo podamos vivir momentos únicos e inolvidables. Me quedo con todo lo vivido, pero, sobre todo, con estos últimos 52 días", aludió a un verano de éxito para la 'Roja' por su segundo título mundialista.

Para acabar, Llorente elogió a "un grupo maravilloso" de compañeros "que luchó hasta el final" junto al 'staff' técnico de De la Fuente "por dejar a España en lo más alto". "Y así lo hizo. Ha sido un orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia", concluyó.