Kylian Mbappé, Francia - Paraguay, Mundial 2026 - Tom Weller/dpa

Mbappé pone a Francia en cuartos del Mundial

La estrella gala marcó en el 70' el penalti provocado por Doué con el que tumbaron a la rocosa Paraguay

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección de Francia superó (0-1) este sábado a la de Paraguay con un gol de Kylian Mbappé de penalti en el minuto 70 del igualado cruce de octavos de final del Mundial 2026 celebrado en el Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos).

Los de Didier Deschamps acudieron a la cita de cuartos contra Marruecos, choque de semifinales en Catar 2022, con el mono de trabajo y la entrada decisiva desde el banquillo de Désiré Doué. El del París Saint-Germain forzó el penalti con el que rompieron el fuerte ejercicio defensivo sudamericano, y la campeona en 2018 y finalista hace cuatro años cumplió con suspense.

A Francia se le apagó la chispa contra el muro 'albirrojo' ya en la primera mitad del choque en Filadelfia. Bajo 38º y un sol de justicia, el conjunto galo trató de dar ritmo a su ataque pero no supo desordenar a una Paraguay solidaria en las ayudas para evitar las acciones de Ousmane Dembélé o Bradley Barcola.

La libertad de Michael Olise no fue la misma contra un conjunto sudamericano que se encargó de marcar territorio y Kylian Mbappé tampoco se libró de una férrea vigilancia. Así, Francia se fue al descanso sin un disparo a puerta y algo desquiciada por el planteamiento de una Paraguay que, eso sí, tampoco le dio para salir con peligro o llegar a tener ocasiones de gol.

Los de Deschamps tuvieron que buscar las opciones por fuera, con algunos centros que no encontraron a Mbappé, o algún disparo desde lejos. A balón parado fue como se acercó también una Francia que llegaba con el cartel de selección más atractiva del Mundial, hasta topar con una Paraguay que, después de cargarse a Alemania, confiaba en sus opciones de llegar a cuartos de final como en 2010.

Matías Galarza y Andrés Cubas encabezaron el máster de resistencia para la selección sudamericana que siguió en el segundo tiempo. Sin embargo, a Gustavo Alfaro le empezaron a saltar las alarmas con las lesiones de Omar Alderete y Julio Enciso. De vuelta al pico y pala, Francia trató de acelerar para sorprender, como en un saque rápido de Mike Maignan a Mbappé y el córner después.

Manu Koné, que ya lo intentó en el primer tiempo, forzó la primera parada de Orlando Gill con un disparo lejano cuando empezaron los cambios, cruciales en el desenlace sobre todo con la entrada de Doué. El del PSG rompió el muro guaraní con su desborde y forzó el penalti que, con ayuda del VAR, sirvió el 0-1 de Mbappé.

El jugador del Real Madrid firmó su séptimo gol del Mundial, 19º en la carrera con Leo Messi (20 y también siete en 2026), y acaparó también la ira de la 'Albirroja'. El pique creció pero los de Alfaro no tuvieron remate para evitar la eliminación. Con más calidad desde el banquillo como la entrada de Rayan Cherki, los de Deschamps trataron de guardar la posesión sin lograrlo del todo.

Mbappé pudo sentenciar, con tres paradones de Gill, pero el descuento estuvo más abierto de lo que seguro quería todo el país galo. La doble campeona del mundo se complicó con algún descuido atrás, señalado ahí Dayot Upamecano tras su gran partido, y Mauricio pudo protagonizar un giro más en este Mundial de largos desenlaces que no impidió que la favorita francesa siga su camino.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: PARAGUAY, 0 - FRANCIA, 1. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

PARAGUAY: Gill; Cáceres, Velázquez, G. Gómez (Mauricio, min.71), Alderete (Canale, min.58), Alonso; Cubas, D. Gómez, Galarza; Almirón (Ávalos, min.71), Enciso (Caballero, min.61).

FRANCIA: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé (Cherki, min.84), Olise, Barcola (Doué, min.61); Mbappé.

--GOL:

0 - 1, min.70, Mbappé (penalti).

--ÁRBITRO: Ilgiz Tantashev (UZB). Amonestó a por parte de Paraguay. Y a Barcola (min.19), Kone (min.81) y Olise (min.97) en Francia.

--ESTADIO: Lincoln Financial Field de Filadelfia (Estados Unidos).