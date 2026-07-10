Mbappé: "Solo hay una forma de relajarse y es ganando"

Kylian Mbappé, durante un partido contra Marruecos. - Tom Weller/dpa

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional francés Kylian Mbappé ha afirmado que "solo hay una forma de relajarse" durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 y que esa fórmula "es ganando", tras haber alcanzado ya las semifinales gracias a su triunfo por 2-0 contra la selección de Marruecos.

"Estoy bien. He recibido un golpe en el tobillo, pero está bien. Creo que JP [Mateta] estaba en mejor forma que yo para jugar los últimos 15 minutos y era bueno también para él jugar", dijo Mbappé este jueves al canal televisivo M6 sobre el césped del Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts (Estados Unidos), habiendo anotado él mismo el 1-0.

"No sé si se trata de una misión en nuestro camino. Creo que lo más sencillo, somos conscientes, es que solo hay una forma de relajarse y es ganando. Hay muchos motivos para estar tranquilos, estamos en semifinales y estamos muy contentos, pero aún queda mucho camino por recorrer", avisó el madridista, que lleva ocho goles en este Mundial.

"Sabemos que lo que nos espera es aún más difícil que lo que ya hemos superado, pero estamos preparados para enfrentarnos a cualquier cosa. Seguiremos recuperándonos con tranquilidad y veremos el partido de mañana para ver contra quién jugamos", se refirió Mbappé, finalmente, al partido de cuartos de final entre España y Bélgica.