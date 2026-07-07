Merino y el premio a su fe y a la de De la Fuente

Mikel Merino choca con Cubarsí durante el Portugal-España del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La selección española se clasificó este lunes para los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras imponerse en su duelo de octavos a Portugal (0-1) gracias a un solitario gol, en el tiempo añadido de la segunda parte, de Mikel Merino, que había entrado al campo sólo cinco minutos antes en sustitución de Dani Olmo, en una nueva aparición vital del navarro, que hace unos meses ni siquiera sabía si iba a poder estar en el torneo.

16 años después, el gol de Mikel Merino en el minuto 91 de partido ante Portugal volvió a meter a España entre las ocho mejores selecciones de la Copa del Mundo. El combinado de Luis de la Fuente sigue dando pasos hacia la segunda estrella y esta vez el protagonismo se lo llevó un jugador que solo disputó 28 minutos con su club desde el mes de febrero y por el que De la Fuente siempre ha mostrado debilidad.

Y es que el centrocampista navarro cayó lesionado en el mes de enero en un partido de Premier League ante el Manchester United. Una fractura por estrés en la zona interna del pie derecho que sembraba la incertidumbre sobre su participación en la segunda mitad de la temporada y en el Mundial, dada la rareza de la misma y la poca certeza acerca de los plazos de recuperación de la misma.

Desde entonces, y tras una operación, arrancó una cuenta atrás "muy dura", en palabras del propio Merino, para poder llegar al campeonato. De hecho, el propio jugador reconoció tras el partido ante Portugal que llegó a pensar que no formaría parte del equipo. Sin embargo, Luis de la Fuente le esperó hasta el último momento, y durante los primeros partidos del torneo fue dándole minutos para que recuperara su mejor versión lo antes posible.

Criticada fue su titularidad en el tercer partido de la fase de grupos ante Uruguay, ya que se le achacó falta de ritmo competitivo, pero el tiempo ha acabado dando la razón al seleccionador español. El centrocampista del Arsenal parece ya estar con esa chispa que lo convierte en uno de los principales revulsivos del equipo, cuando no parte de inicio, así como uno de los jugadores de segunda línea con más gol de los que dispone el equipo.

Y es que el 'gunner' tiene el don del gol. Prueba de ello son los 11 tantos que ha anotado como internacional absoluto en los 48 partidos que ha disputado. De ellos, todos llegaron en los 37 que ha estado a las órdenes de Luis de la Fuente, que tiene en el navarro al jugador que ha participado en más partidos a sus órdenes, junto a Mikel Oyarzabal, desde que se convirtiera en seleccionador español.

Además, en la fase de clasificación para la Copa del Mundo fue el máximo realizador de España con seis goles, los mismos que Oyarzabal. Un camino al Mundial en el que, por primera vez, el técnico riojano lo situó en la posición de la mediapunta, posición que, a día de hoy, parece la mejor para sus condiciones futbolísticas. También sería importante en la fase final de la pasada Liga de Naciones, donde contribuyó con dos goles al subcampeonato de la 'Roja', uno de nuevo clave para empatar en la ida de cuartos ante los Países Bajos y otro en la semifinal ante Francia.

Pero si algo ha hecho especial a Mikel Merino en su andadura con la selección española en los últimos años ha sido su capacidad para aparecer en los momentos claves. Al ya histórico gol ante Portugal se le suman el del minuto 118 en los cuartos de final de la Eurocopa para eliminar a Alemania en Stuttgart o el de la ida de cuartos de final de la Liga de Naciones, en De Kuip, para igualar el partido (2-2) en el minuto 93 de partido.

Ahora, en los cuartos de final del Mundial y en el tramo decisivo, España ha recuperado para la causa a uno de los jugadores con más pólvora del equipo, así como uno de los más polivalentes. Merino aporta, trabajo, equilibrio, control, llegada y gol, pero sobre todo alternativas y capacidad para cambiar el rumbo de una eliminatoria. Y es que el tiempo ha acabado dándole la razón a De la Fuente con su convocatoria.