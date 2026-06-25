México celebra el pleno con Ochoa

El centrocampista mexicano Luis Romo, ante Chequia en el Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/Heuler Andrey

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La selección de México venció por 0-3 a la de Chequia este miércoles, madrugada del jueves en España, en la última jornada del Grupo A del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, tres puntos que permite a los mexicanos cerrar la primera fase con fiesta y pleno, por primera ves en una cita mundialista, en un Estadio Azteca que también vio al portero Guillermo Ochoa jugar su sexta Copa del Mundo.

'El Tri' llegó al encuentro con los deberes hechos: liderato y billete a dieciseisavos en el bolsillo. Pero esto no evitó que el Azteca celebrara el tercer triunfo de su selección, con los goles, todos en la segunda mitad, de Mateo Chávez, Julián Andrés Quiñones y el jugador del Real Betis Álvaro Fidalgo, después de una primera mitad sin ocasiones y un ritmo muy bajo.

A Chequia le salió mal especular y no tuvo la gasolina arriba para hacer daño a una México entusiasmada imparable en el Azteca. El mítico recinto en Guadalajara que, además, vio al 'Memo' Ochoa disputar los últimos casi 20 minutos en su sexto Mundial como profesional, igualando a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El broche a una noche mágica para 'El Tri', que ahora se verá las caras en dieciseisavos con un tercero de grupo, mientras el conjunto europeo hace las maletas a las primeras de cambio, como en su última participación en 2006.

Chequia mostró rápido sus cartas. Le entregó el balón a México y seleccionó minuciosamente las presiones colectivas, decidiéndose por un bloque medio-bajo para protegerse. Y de la nada, tras un saque de banda, avisó por primera vez con un disparo de Denis Visinsky dentro del área que se marchó cerca del poste derecho de la portería mexicana.

El combinado entrenado por Javier Aguirre disfrutó de un par de acercamientos y en el más claro ni Julián Andrés Quiñones ni Luis Romo fueron capaces de culminar una buena transición. México entendió que el equipo europeo sufría más con balón y dio un paso atrás para esperarle y correr al espacio.

Visinsky era el protagonista en Chequia, inventándose después una ruleta dentro del área para marcharse de su marcador, aunque la definición no fue del todo limpia y la acción acabó en nada. Pero el partido no era vibrante, con México excesivamente relajada y Chequia con miedo a que un tanto tirara por tierra sus aspiraciones. De hecho, solo hubo un remate a puerta, de Roberto Alvarado, en toda la primera mitad.

El paso por vestuarios le sentó mejor al equipo mexicano, que vivió más en campo rival y pudo conectar con la magia de Gilberto Mora. El joven futbolista se inventó un pase tenso y profundo sobre la carrera de Romo, pero el centro del centrocampista lo desbarató la defensa checa. Y fue un aviso para un Azteca algo dormido.

Porque en la siguiente jugada, prácticamente la primera oportunidad para correr al espacio, después de un córner a favor de Chequia, Romo le cedió el balón a Mateo Chávez, quien con todo el campo por delante esprintó y se perfiló ya en el área para cruzar el esférico ante Matej Kovar y hacer vibrar al estadio mexicano de nuevo.

El gol hizo mucho daño a los de Miroslav Koubek, que recibieron la puntilla con el 0-2 a la hora de juego. La zaga checa tiró mal el fuera de juego y defendió mal un ataque dirigido por Mora, que se inventó un pase de mago a Jorge Sánchez aprovechado el boquete entre centrales. Este no pudo rematar y el rechace del portero lo enganchó Quiñones para sentenciar el encuentro.

Con todo resuelto, e incluso con el tercero del 'Tri' más cerca, Aguirre puso en pie a todo el Azteca al dar entrada al portero Guillermo Ochoa, que a sus 40 años se unió a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en el grupo de los futbolistas que han disputado 6 Mundiales. La grada aguantó una larga ovación para corear después al 'Memo' en el cierre de un encuentro que terminó con Chequia tirando la toalla antes de que Álvaro Fidalgo hiciera el 0-3 en la última jugada del encuentro, en otra jugada mal defendida por los checos.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: CHEQUIA, 0 - MÉXICO, 3 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

CHEQUIA: Kovar; Holes (Soucek, min.64/Sojka, min.87), Hranac, Krejci; Coufal, Cerv (Chory, min.87), Sadilek, Doudera; Sulc, Hlozek (Schick, min.64) y Visinsky (Provod, min.56).

MÉXICO: Rangel (Ochoa, min.78); Sánchez, Montes, Reyes, Chávez (Gallardo, min.78); Romo (Vargas, min.63), Álvarez, Mora (Fidalgo, min.72); Quiñones, Martínez (Giménez, min.63) y Alvarado.

--GOLES:

0-1, min.55: Mateo Chávez.

0-2, min.61: Julián Andres Quiñones.

0-3, min.90+4: Álvaro Fidalgo.

--ÁRBITRO: Falcón Pérez (ARG). Amonestó a por parte de Chequia. Y a Edson Álvarez (min.64) en México.

--ESTADIO: Akron de Guadalajara (México).