El Mundial afronta su recta final con Europa al frente

Infografía con cuadro para la final del Mundial de Fútbol (8 de julio). La selección argentina se ha clasificado este martes para los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tras remontar de manera agónica a Egipto (2-3) en su duel- Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá llega a su recta final con los cuartos de final, una antepenúltima ronda que contará con la participación de seis selecciones europeas, una africana y una sudamericana, y con cuatro de ellas que aún no saben lo que es levantar el trofeo de campeón.

España, Argentina, Francia, Inglaterra, Bélgica, Suiza, Marruecos y Noruega serán las ocho selecciones que disputen los cuartos de final del Mundial 2026. Después de una fase de grupos y dos eliminatorias, los combinados europeos son mayoría en una ronda en la que los marroquíes representan a la confederación africana y la actual campeona del mundo a la CONMEBOL. De estas supervivientes, repiten respecto a hace cuatro años la 'Albiceleste', los 'Three Lions', los 'Bleus' y los 'Leones del Atlas', aunque uno de estos dos últimos, por cruzarse, no podrá volver a estar en semifinales.

Como ocurriera en Rusia 2018, Europa ha vuelto a ser dominante en la Copa del Mundo. Hace cuatro años, en Catar, también lo fue de forma mayoritaria, con cinco combinados en esta antepenúltima ronda, pero ahora, con el 75 por ciento de los cupos del Top 8 iguala el resultado de Rusia 2018 y Alemania 2006, que son los Mundiales con más europeos en esta fase en el siglo XXI, aunque eso sí, esas dos ediciones se disputaron en el Viejo Continente.

Entre las seis destaca la presencia de Francia, vigente subcampeona y campeona en 2018 y que por primera vez en su historia encadena cuatro presencias consecutivas en los cuartos, disputando esta ronda en cinco de los últimos seis Mundiales, con sólo la excepción de 2010, donde no pasó ni la fase de grupos. Además, en ocho de las 10 rondas que ha disputado en Copas del Mundo ha conseguido el pase, siendo la de 2014 ante Alemania su única eliminación desde 1938.

En el caso de Inglaterra, son tres las rondas de cuartos de final que acumula de manera consecutiva. Eso sí, la efectividad de los 'Three Llions' a estas alturas de la competición no es tan alta como la de los franceses, ya que sólo han conseguido el pase en tres de las 10 que ha disputado. Y es que la antepenúltima ronda es en la que más veces han caído, incluido el pasado Mundial donde Francia fue su verdugo.

Y a franceses e ingleses los acompañaran dos selecciones que conocen también lo que es meterse en varias ocasiones en el Top 8 de los Mundiales: España y Bélgica. La 'Roja' ha recuperado en esta edición del torneo un estatus que había perdido en las últimas tres ediciones, donde los octavos de final, en dos ocasiones, y la fase de grupos, en otra, habían sido su techo. Con el pase, la campeona del mundo de 2010 disputará los sextos cuartos de su historia, y tendrá el reto de superarlos por segunda vez.

Su rival será la anteriormente mencionada Bélgica que se ha convertido en una habitual en estas estancias en los últimos años de la Copa del Mundo. De hecho, ha formado parte de los ocho mejores del torneo en tres de los últimos cuatro Mundiales, alcanzando su mejor actuación en Rusia 2018, donde fue tercera, y fallando únicamente en 2022 donde no superaron su primer grupo. Además, también alcanzarían las semifinales en 1986, donde vencieron en cuartos, precisamente, a España.

ARGENTINA, EN SU HÁBITAT NATURAL

Por último, las dos últimas selecciones europeas que conforman los cuartos de final son las sorprendentes Noruega y Suiza. Los nórdicos se deshicieron en un choque histórico de Brasil en los octavos de final y accedieron por primera vez en su historia a los cuartos. Una ronda a la que Suiza regresa 72 años después y por segunda vez en su historia tras su agónico triunfo en la tanda de penaltis ante Colombia.

Y representando el fútbol sudamericano estará la actual campeona del mundo. Pese a sufrir mucho más de lo previsto ante Cabo Verde y Egipto, Argentina ha tirado de competitividad y épica para regresar al que se ha convertido en su hábitat natural en las Copas del Mundo: los cuartos de final.

La 'Albiceleste' solo faltó a su cita con las ocho mejores de la competición en una de las últimas seis ediciones y, además, es el combinado que más veces ha quedado en el Top 8 de las selecciones que quedan en liza, aparte de ser la más laureada con tres estrellas.

De este modo, el equipo de Lionel Scalonini sigue aspirando a defender título y ser la primera en hacerlo desde 1962 (Brasil), convirtiéndose además en la única representante de la CONMEBOL, algo que no sucedía en esta ronda desde el Mundial de 2002 (Brasil). Desde entonces, Sudamérica había tenido al menos a dos selecciones entre las ocho mejores, con su cénit en 2010, donde tuvo a cuatro (Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina).

Por último, Marruecos cierra la nómina de cuartofinalistas. Los 'Leones del Atlas' vuelven a repetir como único representante africano, lo que supone que por cuarta vez en lo que va de siglo al menos una selección de la CAF esté entre los ocho mejores equipos del Mundial. Un 57 por ciento de presencias que supera el 25 de las cuatro últimas ediciones del siglo XX.

De todos modos hay que decir que el fútbol del continente no ha terminado de certificar su poderío después de haber clasificado para los dieciseisavos de final a nueve de sus diez selecciones, fallando únicamente Túnez. Aparte de Marruecos, a octavos sólo llegó Egipto, mientras que en el primer cruce se quedaron Cabo Verde, Senegal, Ghana, Sudáfrica, Argelia, República Democrática del Congo y Costa de Marfil.

UNOS CUARTOS QUE PUEDEN APEAR A TODAS LAS CAMPEONAS DEL MUNDO

De los ocho países que disputarán los cuartos de final, sólo cuatro saben lo que es ganar la Copa del Mundo. Argentina (1978, 1986 y 2022), que podría igualar con cuatro títulos a Alemania e Italia, Francia (1998 y 2018), España (2010) e Inglaterra (1966) han levantada el trofeo más deseado del mundo del fútbol, mientras que Marruecos, Bélgica, Suiza y Noruega ni siquiera saben lo que es llegar a una final. Y de estas cuatro últimas, sólo el equipo marroquí puede presumir de títulos a nivel de selecciones, aunque el belga fue campeón olímpico en 1920.

A esto se suma que la configuración del cuadro ha hecho que cada uno de los cuatro cruces empareje a una campeona con otra que aun no sabe lo que es levantar un título mundialista. Así, podría darse la posibilidad de que, por primera vez desde 1934 --segunda edición de la Copa del Mundo--, los cuatro semifinalistas del torneo pudieran ser equipos que no tienen el trofeo en sus vitrinas. Una posibilidad mucho más remota que el que se dé una final sin campeones, que reeditaría lo acontecido en 2010 entre España y Países Bajos o en 1978 entre Argentina y Países Bajos.

Finalmente, la ampliación de 16 selecciones respecto a anteriores ediciones y la entrada de ocho mejores terceros clasificados de la fase de grupos no ha supuesto ninguna sorpresa. Sólo Paraguay, que dio la campanada eliminando a Alemania, superó el primer cruce, lo que no lograron RD Congo, Suecia, Ghana, Ecuador, Bosnia-Herzegovina, Argelia, y Senegal. La 'Albirroja' cayó en octavos ante Francia, la única junto a Noruega de las cuartofinalistas que salieron del mismo grupo.