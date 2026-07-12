Murat Yakin: "Nos castigaron por una regla inaceptable, es muy doloroso"

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, en el partido ante Argentina del Mundial 2026. - Tom Weller/dpa

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de Suiza, Murat Yakin, desveló que el delantero Breel Embolo quedó "destrozado" por su expulsión ante Argentina en los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por una regla que considera "inaceptable".

"Está destrozado. Nos duele a nosotros y le duele a él que nos quedáramos con un jugador menos en el campo de esa manera", dijo el técnico suizo tras el duelo, que venció Argentina por 3-1 en la prórroga.

Embolo rompió a llorar tras recibir una segunda tarjeta amarilla por simular una falta, después de la intervención del VAR bajo el criterio de 'confusión de identidad', ya que el colegiado había amonestado previamente al mediocentro argentino Leandro Paredes en la misma jugada.

Embolo fue expulsado en Kansas City cinco minutos después del empate de Suiza, obra de Dan Ndoye. Entonces, Argentina volvió a tomar las riendas del partido y marcó dos goles en la prórroga para sellar su pase a semifinales, en las que se enfrentará a Inglaterra.

"Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que nos eliminaran de esa manera. El árbitro toma la decisión equivocada. Esta regla destruyó nuestro partido", valoró Yakin.

Finalmente, expresó que no siente que "hayan favorecido" a Argentina, y defendió que su partido fue "limpio y abierto". "No ha ganado el fútbol. Nos han castigado por un error. Ha sido un momento decisivo que ha determinado el resultado", concluyó.