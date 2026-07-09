Oyarzabal: "Estamos cerca de la mejor versión de cada uno"

El delantero de la selección española Mikel Oyarzabal durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 ante Portugal. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delantero de la selección española Mikel Oyarzabal ha comentado este jueves que tanto él como sus compañeros están "cerca dela mejor versión de cada uno" y que el equipo está yendo "a más", aunque ha apuntado que la selección belga es "un equipo de muchísimo nivel" al que no será "sencillo" eliminar.

"Vamos a más. Empezamos sin hacer nuestro mejor partido, aunque pudiendo ganar. Pero poco a poco las sensaciones han ido creciendo. Las reacciones de los jugadores en el campo y en el día a día han sido cada vez mejores. Estamos cerca de la mejor versión de cada uno", afirmó el delantero en zona mixta en la previa del duelo de cuartos de final entre España y Bélgica.

Oyarzabal destacó que Bélgica es "un equipo de muchísimo nivel", con jugadores "muy importantes que juegan en grandes ligas y grandes equipos". "No va a ser nada sencillo. Igual que el partido de Austria y Portugal, van a ser un partido muy complicado en el que no nos pondrán las cosas fáciles. Hemos visto que las selecciones europeas están dando un nivel muy alto dejando fuera equipos importantes. Pero estamos tranquilos, confiando en nosotros", añadió.

El delantero donostiarra destacó que todo el mundo está con "sensaciones positivas" para que la gente no piense "más que en el hecho de jugar". "Cuando estás en el campo tienes que dejar tu cabeza fluir y que tu cuerpo que vaya solo. Hemos visto que nadie regala nada y que cualquier partido se puede complicar o alargar. Tenemos que estar preparados para lo que venga. Entrenaremos hoy los penaltis", confesó.

Sobre el goleador ante Portugal, Mikel Merino, resaltó su "jerarquía". "Es un jugador importantísimo para nosotros. Tenía dudas de si iba a poder estar aquí y creo que se ha demostrado a sí mismo durante estos meses atrás que todo es posible y que la gente obviamente lo valora y lo quiere. Todos somos importantes y sabemos que podemos tener nuestro momento en una competición", agregó.

"Le veo bien, contento, creo que quizás sin ser del todo consciente de lo que supone estar aquí y lo que está haciendo. Nosotros tenemos que tratar de ayudarle para que esté relajado y disfrute en el campo y nos haga disfrutar al resto", dijo sobre Lamine Yamal.

Por último, expresó que en el duelo ante Bélgica se enfrenarán a Thibaut Courtois, "un portero de altísimo nivel" que lleva "muchos años demostrando muchísimo". "Ojalá mañana no tenga su día y nosotros estemos acertados", concluyó.