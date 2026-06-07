Pedri pide galones en la sala de máquinas de España

Archivo - El centrocampista de la selección española Pedri González. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista canario Pedri González disputará en Estados Unidos, México y Canadá su segundo Mundial, un torneo en el que está llamado a dar un paso adelante en sus galones en el centro del campo de la selección española, siendo el catalizador del juego de los de Luis de la Fuente, que buscarán conseguir la segunda estrella.

A sus 23 años, Pedri González disputará en Estados Unidos, México y Canadá el segundo Mundial de su carrera. Después de debutar en Catar de la mano de Luis Enrique, que también había contado con él para la Eurocopa de 2021, el jugador del FC Barcelona llega al Mundial 2026 en el mejor momento de su carrera y con la continuidad de la que ha adolecido en otras temporadas.

El crecimiento del canterano de Las Palmas desde que Hansi Flick llegara al FC Barcelona su juego no ha parado de evolucionar, pasando de ser un jugador de destellos a consolidarse como el motor del equipo. Su paso atrás en el terreno de juego le permite participar mucho más de la creación, aunque sin perder su capacidad de romper líneas a través de la conducción o seguir dando el último pase.

Un papel que le costó trasladar a España, ya que Luis de la Fuente contaba con él en una posición más adelantada, prácticamente partiendo desde la mediapunta. Pero todo cambiaría en la fase de clasificación, cuando la baja de Rodri Hernández y la eclosión goleadora de Mikel Merino provocaría que Pedri partiera desde el doble pivote. Con el '20' ahí, España se exhibió en Turquía (1-6) --con dos goles suyos-- y arrasó en el resto de clasificación.

'La Roja' se mueve al ritmo que marca Pedri. A sus 23 años, el azulgrana ha alcanzado la madurez que le permite manejar los tempos de los partidos a su antojo. Acelera cuando toca acelerar y controla cuando toca controlar. Además, ha demostrado ser un jugador totalmente compatible con un jugador más posicional como podrían ser Rodri o Zubimendi, así como con uno más móvil como Gavi o Mikel Merino. Una polivalencia que le hace imprescindible en la medular.

Pero donde Pedri ha dado el mayor paso adelante es en el aspecto físico. Tras tres cursos en los que las lesiones se habían convertido en habituales, el centrocampista canario ha encontrado la continuidad, algo que le ha devuelto la mayor confianza en su fútbol. Esta temporada sólo se ha perdido 12 partidos por lesión, y llega al Mundial tras un final de temporada sobresaliente. Y es que, con él disputando 60 o más minutos, el Barça solo ha perdido un partido en 2026.

Además, ha sumado a su repertorio la capacidad productiva en forma de goles y asistencias. Este curso ha alcanzado su récord de asistencias con 12 pases de gol en todas las competiciones con el Barça, a lo que ha sumado dos tantos. Pero lo más importante es que esta faceta la ha trasladado a la selección. Con España, ha visto puerta en tres ocasiones y ha dado dos pases de gol --cinco participaciones-- en sus últimos ocho partidos oficiales.

Todo esto hace indicar que si hay un jugador fijo en el centro del campo del combinado español, ese es Pedri González. Además, después caer lesionado en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 y no poder ayudar a España a conseguir el título en los dos últimos partidos del torneo, tendrá una especial motivación para guiar a 'la Roja' hacia su segunda estrella.