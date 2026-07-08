Pedro Porro y cómo dar la vuelta a un inicio complicado en la selección

El lateral derecho español Pedro Porro durante el duelo de octavos de final ante Portugal. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho Pedro Porro se ha ganado un puesto como titular con la selección española después de sus grandes actuaciones ante Arabia Saudí, Austria y Portugal en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una cita que le llegó después de una pequeña travesía por el desierto marcada por jugar en las dos únicas derrotas de la 'era Luis de la Fuente' y por la competitividad con Dani Carvajal y Jesús Navas.

La banda derecha de la 'Roja' tiene dueño en esta Copa del Mundo. Pese a que en el debut frente a Cabo Verde y en el triunfo ante Uruguay el titular en el lateral derecho fue Marcos Llorente, Pedro Porro, se ha ganado con sus actuaciones un puesto en el once. De hecho, su ausencia en la segunda jornada de la fase de grupos se debió más a precaución por su estado físico más que por una decisión técnica de Luis de la Fuente.

Una confianza del seleccionador que le ha costado ganarse pese a que estuvo presente en la primera lista que dio el riojano como seleccionador nacional. De hecho en esa primera ventana de selecciones de marzo de 2023 dirigida por De la Fuente, el extremeño sería titular en el fatídico partido en Hampden Park ante Escocia, donde la 'Roja' cayó derrotada (2-0) en la que es la única derrota en partido oficial desde que el de Haro ocupa el banquillo.

Ese día, la actuación de Porro fue gris, con un inoportuno resbalón que provocó el tempranero 1-0 escocés, siendo sustituido al descanso por Dani Carvajal. A partir de ahí, el de Leganés y Jesús Navas se asentarían como los dos laterales derechos habituales, cayendo en el olvido hasta una de las convocatorias previas a la Eurocopa, con la mala fortuna de estar en la última derrota que ha sufrido España, por 0-1 en un amistoso ante Colombia justo un año después del revés en Hampden Park.

El extremeño no entró en la lista para la Eurocopa, pero el fútbol siempre da nuevas oportunidades. Tras quedarse fuera de la convocatoria para los primeros partidos de la Liga de Naciones 24-25, el de Don Benito volvería para los siguientes dos compromisos ante la retirada de Navas y la grave lesión de Carvajal. Y esta vez sí aprovecharía su oportunidad, brillando con una asistencia en la victoria ante Serbia (3-0) en Córdoba. A partir de ello, con Óscar Mingueza como 'rival', se convertiría en un fijo.

Fue parte activa del subcampeonato de la Liga de Naciones, asistiendo en uno de los goles en la semifinal ante Francia, agarrándose al puesto para no soltar la titularidad durante toda la fase de clasificación para el Mundial --solo fue suplente en la última jornada ante Turquía--. Pero la mala temporada de su club, el Tottenham inglés, y la irrupción de Marcos Llorente parecían hacer que el colchonero partiera con ventaja en el arranque de la Copa del Mundo.

Una situación a la que comenzó a darle la vuelta con un notable partido en la victoria ante Arabia Saudí. Porro demostró en ese encuentro que se entiende a las mil maravillas con Lamine Yamal, y que destaca, por esa alma de extremo que dice tener, por su claridad en el último tercio de campo cuando se anima al ataque. Aquel día, el extremeño estuvo muy participativo (92), centró hasta seis veces al área y generó tres ocasiones, además de recuperar siete balones.

Pero en la siguiente jornadas, unas molestias le volverían a apartar de la titularidad de cara al encuentro frente a Uruguay, donde el fútbol español volvió a atascarse. Así, ya al cien por cien en lo físico, recuperaría la titularidad en los dieciseisavos de final ante Austria. Ese día, sería uno de los más destacados, llegando a estrenarse como goleador en la selección absoluta, actuación que completó con números notables defensivos (5/6 duelos ganados y siete recuperaciones).

Y en el trascendental partido de octavos de final ante Portugal, la confianza del seleccionador volvió a recaer en Porro. Y de nuevo, no defraudó con una actuación notable, sosteniendo las acometidas de la siempre peligrosa banda izquierda lusa, con Nuno Mendes y Joao Felix de inicio, y de Rafa Leao en el tramo final del partido --ocho duelos ganados y dos entradas exitosas--. A lo que sumó dos centros y 33 pases completados con balón.

Ahora, en los cuartos de final frente a Bélgica, el lateral del Tottenham apunta a repetir en la alineación en un partido en el que, a priori, volverá a tener la oportunidad de sacar a relucir sus cualidades ofensivas. Aunque no sin perder de vista la faceta defensiva, con un interesante duelo particular frente al peligroso extremo del Arsenal FC Leandro Trossard.