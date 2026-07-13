Pedro Porro: "Si le preguntas a Francia también te van a decir que no hay miedo ninguno"

El lateral derecho de la selección española Pedro Porro. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El lateral derecho de la selección española Pedro Porro ha comentado este lunes que no tienen miedo a Francia, pero que si haces esa misma pregunta en la concentración gala la respuesta sería la misma, y ha defendido el torneo que está realizando Lamine Yamal, que está realizando un "grandísimo trabajo" tanto en defensa como en ataque.

"Miedo ninguno, simplemente hay que estar concentrado en lo que tenemos que hacer. Si le preguntas a Francia también te van a decir que no hay miedo ninguno. Estamos aquí las dos selecciones porque hacemos las cosas bien. Debemos enfocarnos en nosotros, en lo que tenemos que hacer, en lo que está en nuestras manos y lo que digan de fuera, pues allá ellos", apuntó el lateral derecho español a los medios de comunicación presentes en la zona mixta en la víspera al duelo de semifinales del Mundial entre España y Francia.

Porro señaló que saben que tienen que hacer "un partido perfecto", porque se va a decidir en "detalles". "Ojalá salga bien para nosotros. Hay estar concentrado al 200% e intentar que no tengan su día. Sabemos que tienen muy buenas cualidades tanto en ataque como en defensa, y que vienen haciendo una Copa del Mundo muy buena. Se va a ver dos equipos muy buenos y ojalá contrarrestar su potencial", añadió.

El extremeño destacó el "grandísimo trabajo" que está realizando Lamine Yamal en el torneo, "tanto en defensa como en ataque". "Creo que ha sido el jugador que más balones ha recuperado. Eso es porque está también defensivamente metido. Es un jugador muy completo. La gente le está dando una chapa que no es ni medio normal", expresó.

"Mañana estaré ahí atrás, o a lo mejor Marcos (Llorente), para él y para el equipo, que es lo más importante. Ojalá sea el día de Lamine, pero ya digo que lo he visto muy bien desde que volvió de la lesión. Es una lesión que cuesta un poco volver a coger el ritmo de competición", zanjó el lateral derecho del Tottenham.

Por último, el de Don Benito catalogó el partido como el duelo entre la mejor defensa contra el mejor ataque: "Hemos encajado un gol en esta Copa del Mundo. Ellos, si no recuerdo mal, también han encajado solo dos. Va a ser un partido muy bonito y muy difícil a la vez, así que estoy completamente enfocado en mañana".