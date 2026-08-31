Pedro Sánchez: "Tenemos todas las condiciones para que la final del Mundial se celebre en España"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. - EVA ERCOLANESE / PSOE - Archivo

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado este lunes que desde el Gobierno están trabajando para que la final del Mundial 2030 se dispute en España, y que el país cumple "todas las condiciones" para que eso acabe sucediendo.

"Hemos ganado un Mundial en Sudáfrica y otro en Estados Unidos. Ya va siendo hora de que España gane un Mundial en casa. Vamos a trabajar por que así sea, y tenemos todas las condiciones para que la final se celebre en España", afirmó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista concedida en el programa 'Hoy por hoy' de la cadena Ser.

El Mundial 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos, y además tendrá partidos inaugurales en Uruguay, Argentina y Paraguay. Sin embargo, aun no se conoce la sede de la final, por la que están pugnando Marruecos y España, en especial los estadios Santiago Bernabéu, Spotify Camp Nou y Hassan II, que se encuentra en construcción.