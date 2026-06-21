Raphinha hará "tratamiento intensivo" para no decir adiós al Mundial

Raphinha, Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El atacante de Brasil Raphinha sufre una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho que se confirmó este sábado, en el día después de ser sustituido en el encuentro contra Haití en el Mundial 2026, y tratará de reaparecer con "tratamiento intensivo".

"Este sábado, Raphinha se sometió a una prueba de imagen que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho. El jugador seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, supervisado por el equipo médico de la selección brasileña, con el objetivo de recuperarse y volver a la actividad lo antes posible", informó la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol).

Raphinha dejó el segundo encuentro del Mundial en el minuto 40, cuando notó unas molestias y supo que había sufrido un nuevo percance muscular esta temporada. El jugador del FC Barcelona tendrá que dar un paso al lado, sin encontrar continuidad ni buenas sensaciones con su selección, aunque sin dejar la concentración.

La pentacampeona del mundo se medirá el jueves a Escocia en la última jornada del Grupo C en busca del billete a dieciseisavos como primera. Raphinha está descartado para ese tercer partido y también para un primer cruce. Cuanto más avance Brasil, el jugador del Barça tendrá más opciones de no haber dicho adiós al Mundial.