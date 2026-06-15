Retrasado el viaje de Uruguay a Miami antes de su debut en el Mundial

Archivo - El seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa, en rueda de prensa - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

BOSTON (ESTADOS UNIDOS), 15 Jun. (dpa/EP) -

El viaje de la selección de fútbol de Uruguay desde Cancún a Miami (Estados Unidos), donde disputará el lunes su primer partido del Mundial contra Arabia Saudí, se ha retrasado debido a un error en la facturación, según ha informado la FIFA a la agencia dpa.

"La aerolínea se ha disculpado por las molestias. La FIFA se mantuvo en estrecho contacto con la selección uruguaya durante todo el retraso", declaró el organismo rector del fútbol.

No está claro cuál era el plan original ni cómo se ha visto afectado. Según el seleccionador, Marcelo Bielsa, el retraso no afectará a la preparación para el partido. "El vuelo no ha causado ningún problema", afirmó.

A diferencia de muchos medios de comunicación, no mencionó el caos en el viaje y, en cambio, restó importancia a las complicaciones. Bielsa tampoco se refirió a la duración del retraso del vuelo. Su rueda de prensa, prevista inicialmente para las 18:45 (22:45 GMT), comenzó alrededor de las 20:30.

Durante el Mundial, Uruguay tendrá su base en el Centro de Entrenamiento Mayakoba. Las instalaciones se encuentran a unos 45 minutos en coche del Aeropuerto Internacional de Cancún. Tras su partido contra Arabia Saudí, se enfrentarán a Cabo Verde y a España.