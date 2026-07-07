El rey Felipe de Bélgica asistirá este viernes en Los Ángeles al partido ante España en cuartos del Mundial

Archivo - El rey Felipe de los Belgas - Eric Lalmand/BELGA/dpa - Archivo

BRUSELAS, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe de Bélgica asistirá el próximo viernes al partido de cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que enfrentará en el SoFi Stadium de Inglewood (Los Ángeles, California) a las selecciones masculinas de fútbol de Bélgica y de España, según ha informado el Palacio en un comunicado.

El monarca se desplazará solo, han precisado fuentes oficiales a Europa Press, en el que será el primer encuentro que presenciará 'in situ' desde que arrancó el campeonato el pasado 11 de julio. En el caso de España, la agenda del rey Felipe VI prevé su presencia en un acto en la Academia General del Aire y del Espacio en Murcia el día del partido.

Con todo, Felipe de Bélgica ha tenido varios gestos desde las redes sociales para mostrar su apoyo a los 'Diablos Rojos' durante este Mundial en Norteamérica, incluida una videollamada al inicio de la competición con el seleccionador, Rudi García, junto al capitán del equipo, Youri Tielemans, y el veterano delantero Romelu Lukaku.

También llamó este pasado lunes al entrenador y al capitán para subrayar su respaldo debido a la polémica por las presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la FIFA levantase una sanción al delantero Folarin Balogun y que pudiera jugar ante Bélgica en los octavos de final, como así ocurrió finalmente.

Pese a la injerencia de Trump y la intervención de la FIFA, a quien la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) acusó de manipulación, Bélgica se impuso a la selección estadounidense por 1-4 en el terreno de juego, incluyendo un doblete de Charles De Ketelaere para los 'Diablos Rojos'.