Roberto Fernández: "Uno siempre sueña con que te llame la selección"

El delantero español Roberto Fernández durante un entrenamiento con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero internacional español del RCD Espanyol Roberto Fernández ha comentado este miércoles que siempre soñó con la llamada de la selección y que cuando empezó la temporada y "a meter goles" sabía que tenía "la posibilidad" de recibir una convocatoria que vivió con toda su familia y su representante.

"Viví la final del Mundial estando de concentración con el Espanyol. Estábamos todo el equipo expectante y fue increíble para todos los españoles. Al final uno siempre sueña y, cuando empieza la temporada y empieza a meter goles, uno sueña con que Luis de la Fuente te llame, y así ha sido", confesó el delantero internacional español del RCD Espanyol en rueda de prensa.

Roberto Fernández recibió su primera llamada como internacional absoluto después de un gran arranque con el Espanyol, algo que le supone "orgullo", ya que representa a un club que le dio "toda la confianza cuando estaba pasándolo regular en Braga". "Cuando llegué sabía que muchos delanteros del Espanyol acababan yendo convocados con la selección. Yo tenía ese reto por delante también", agregó.

"El Espanyol es un club histórico que trabaja súper bien, ya no sólo los delanteros sino todos. Tengo en cuenta también que la cantera del Espanyol trabaja súper bien. Yo intento aprender siempre de los mejores para llegar a donde estoy. El Espanyol es un club que eso sabe hacerlo bastante bien", explicó.

El delantero cordobés dijo que vivió la convocatoria con toda su familia, y su representante. "Sabíamos que había la posibilidad y justo era antes de irme, porque ese día tenía partido. Me dio tiempo a verlo en casa y cuando salió el vídeo, esperé hasta que saliera mi nombre, y cuando salió me puse eufórico y me emocioné", recordó.

El delantero admitió haber "cambiado mucho" en los últimos tres años. "Jugaba en Primera RFEF con 21 años, ahora tengo 24 con bastantes partidos en Primera. Al final, los partidos te hacen poco a poco ir aprendiendo esa calma y esa toma de decisiones, sobre todo cuando hay momentos malos como los del año pasado", explicó.

"Como perdimos fue bastante mal trago. No sabía que el destino me iba a traer hasta aquí. Ahora tengo la oportunidad de jugar si el míster lo ve conveniente y ojalá se dé. He hablado con Marc Pubill, que estuvo conmigo en el Europeo Sub-21, y recordado momentos", apuntó sobre el hecho de que su debut en la absoluta puede darse ante Inglaterra, último rival ante el que jugó con la camiseta de la selección, en aquella ocasión en la final del Europeo Sub-21 que acabó con triunfo inglés.

También explicó que Luis de la Fuente le ha pedido que sea él y siga haciendo lo que está haciendo este principio de temporada. "Al final lo que me ha traído aquí es como he trabajado. Me ha dicho que disfrute y que aprenda. El grupo es espectacular. Cuando estás dentro te das cuenta que son una familia, y son los campeones del mundo. Hemos salido campeones por lo que son y la calidad que tienen", subrayó.

Un grupo en el que pasa más tiempo con Marc Pubill, Dean Huijsen o excompañeros del Barça B, y en el que le han impresionado muchos jugadores. "Cucurella es muy intenso en el entrenamiento, Pedri mueve mucho el balón y es muy bueno, Oyarzabal tiene mucho gol... Son los campeones del mundo, y cada uno tiene lo suyo. Me ha sorprendido todo", analizó.

En cuanto a estar en la lista del Balón de Oro en el futuro, señaló que son "palabras mayores" y que ahora mismo pelea por hacerse "un hueco en la selección". "Quiero trabajar para eso. Y en cuanto al Balón de Oro de este año, espero que el Top 3 sean españoles y de este grupo", deseó.

Por último, habló sobre el partido ante Inglaterra: "Nosotros queremos enfocarnos en ser mejores. Ahora vamos a por Inglaterra, que es el siguiente partido. Vamos a ir partido a partido, demostrando por qué hemos sido campeones. Pero para demostrarlo tenemos que seguir ganando y clasificándonos para la siguiente fase de la Nations League".