Ferran Torres: "Queremos hacer historia como la selección de las dos Eurocopas y el Mundial"

Archivo - El jugador español Ferrán Torres celebrando su gol en la final del Mundial 2026 frente a Argentina. - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Ferran Torres reconoció que su gol de la final del Mundial 2026 le cambió "la vida" al abrirle "muchas puertas" y le ha ayudado a ser una persona "más reconocida a nivel internacional", al mismo tiempo que defendió que este grupo quiere "hacer historia" como el combinado nacional que ganó las Eurocopas de 2008 y 2012 y el Mundial de 2010.

"Me ha cambiado la vida en cierta parte. Es verdad que al final ya eras una persona reconocida, pero pasas a serlo mucho más incluso a nivel internacional. Se te abren muchas puertas nuevas, que me hacen mucha ilusión y lo más importante para mí es que intento permanecer igual de cercano con los míos, evadiéndome de toda esa realidad porque muchas veces te puede hacer perder la cabeza", expresó en un vídeo publicado en las redes sociales de la selección española masculina de fútbol.

Y es que el de Foios reconoció que ha visto el vídeo de su gol "millones de veces". "Es el momento más especial de mi vida, ya no solo por mí, sino por mi familia y por cómo pude ayudar a hacer felices a tantas personas", admitió.

"Os juro que en ese momento se me hizo como un silencio y noté como que estábamos la pelota y yo solos, que no había nadie más en el estadio. Sentía que ese balón estaba predestinado a ser mío y luego ya todo sucedió muy rápido", explicó.

Además, más allá del gol, Torres destacó el momento en el que sus compañeros corrían hacia él con "cara de felicidad y de locos". "Aún sigo intentando buscar la explicación de por qué le pegué la patada al banderín, porque nunca había hecho eso antes. Me acuerdo que me tiré de rodillas al suelo y los primeros en llegar a abrazarme fueron Mikel Oyarzabal y Marc Pubill, y luego Marcos Llorente. Nos fundimos en un abrazo los cuatro y casi me pongo a llorar", relató.

"También fue muy emocionante porque los tres, cuando entré, llevaban tiempo diciéndomelo, que iba a ser yo el que iba a marcar el gol y mira, al final no se equivocaron", continuó.

Asimismo, el jugador valenciano afirmó que antes del partido tenía el "'feeling'" de ser campeón del mundo, pero no que él iba a ser el autor del único gol. "Nunca te esperas ganar 1-0, que sea tu gol y encima en el minuto que es. Había soñado con ser campeón del mundo porque la vida es para los soñadores, y soñar a lo grande hace que puedas conseguir cosas grandes", expresó.

Tampoco se olvidó de la importancia que tuvo el buen ambiente que tuvo la selección española en el mes y medio de concentración en Estados Unidos y México. "Esos pequeños ratitos antes del entrenamiento, por las mañanas, por las tardes, había muchas horas libres, fueron muy importantes porque nos lo pasábamos muy bien, nos reíamos muchísimo y pasábamos muchas horas juntos. Creo que forjamos ahí una amistad que antes no me hubiese imaginado", subrayó.

Así, Ferran Torres destacó que la realidad de ser campeón del mundo supera a las expectativas en el momento que tuvo la Copa del Mundo en sus manos, ya que fue un momento que había tenido en su cabeza y poder conseguirlo le hizo estar "enorgullecido".

Ahora el jugador del Paris Saint-Germain aseguró que ser campeón "motiva porque ahora todo el mundo va contra los ganadores". "Qué mejor motivación que seguir demostrando que somos los mejores, que queremos seguir ganando y que queremos hacer historia como hizo la selección de las dos Eurocopas y el Mundial", explicó.

Torres también se mostró ambicioso en seguir marcando goles con España. "Con las situaciones que había vivido antes, la verdad que lo viví con mucha calma, gracias a Dios, estaba bien rodeado de buenos compañeros y de gente del 'staff' muy sana, entonces, bueno, había momentos, pero lo llevé bastante bien", añadió.

Por último, no se olvidó de su amigo Marcos Llorente, quien se retiró hace dos semanas de la selección absoluta. "A ver si este vídeo sirve un poco para que repiense eso de retirarse y de hacernos compañía, pero sabe que va a tener siempre mi apoyo, me ha demostrado la persona que es, lo que vale, y lo voy a echar muchísimo de menos", zanjó.