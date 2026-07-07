Roberto Martínez confirma su adiós a Portugal: "Vine a ganar el Mundial, no tiene sentido continuar"

Roberto Martínez habla con Bruno Fernandes durante el Portugal-España del Mundial 2026 - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El español Roberto Martínez confirmó este lunes tras la eliminación de Portugal del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que no continuará como seleccionador, recalcando que "no tiene sentido continuar" porque llegó al cargo para "ganar" la Copa del Mundo, y, por otro lado, lamentó "un poco de mala suerte" en este partido donde su equipo rayó a muy buen nivel.

"Vine a dirigir a Portugal para ganar el Mundial y creo que, sin ganarlo, ya no tiene sentido continuar. La directiva y el presidente ahora tienen la posibilidad de elegir al nuevo seleccionador. El presidente siempre ha apoyado mi trabajo, pero mi contrato termina hoy, no hay mucho más que decir", remarcó Martínez en rueda de prensa tras la derrota en Dallas (Estados Unidos) por 0-1 ante España.

El catalán dio las gracias "al pueblo portugués porque fue un período increíble". "Ha sido un orgullo que no puedo describir, toda aquella fuerza, energía que tuvimos de todos los adeptos de todo el pueblo portugués fue increíble. Me llevo conmigo un recuerdo para toda la vida", apuntó.

"Después agradecer el trabajo de los jugadores porque fue increíble, fue un compromiso para ser una equipo. Es muy fácil tener buenos jugadores en la selección porque son los mejores jugadores de tu país, pero lo importante es crear equipo y eso comienza con actitud y compromiso de los jugadores", prosiguió Martínez.

El técnico español recordó que bajo su dirección en 45 partidos, sólo seis con derrota, Portugal ha tenido "los mejores números de su historia" y que todo fue gracias "al compromiso de los jugadores". "Dar las gracias a la federación por dar todas las condiciones que necesitábamos y al equipo técnico por dar desde el primer día un nivel de profesionalismo increíble. Me llevo conmigo un recuerdo increíble y de agradecimiento al pueblo portugués", apuntó el de Balaguer, que se marcha como seleccionador portugués con mejor porcentaje de victorias (66,6 por ciento).

"Me llevo conmigo el nivel de consistencia, el número de goles, el número de puntos, que es muy difícil a nivel de selección, los conceptos tácticos, todo lo que el equipa intentó, el número de jugadores que representaron a nuestra selección, eso es lo que es importante. Y sobre fallar, fallar es no intentar ganar y nosotros intentamos ganar hasta el último minuto y los intentamos dar todo", advirtió.

Martínez insistió en que se lleva "un legado increíble". "Espero que los adeptos de Portugal puedan recordar todo lo que equipo técnico y yo intentamos dar todo en nuestra vida durante tres años y medio", sentenció al respecto.

También dio las gracias a Cristiano Ronaldo, que jugó su último partido en un Mundial y que fue "un capitán ejemplar". "No sólo en cuanto a goles porque las estadísticas hablan por sí solas, es su compromiso diario, la forma en que vive el fútbol", destacó del de Madeira.

El técnico calificó al de Madeira como "un icono del fútbol" y recordó que "no hay muchos Cristianos". "Siempre estaré agradecido por lo que intentó hacer en este Mundial. El sueño era ganar, y lo intentó, dio un ejemplo increíble tanto a nivel futbolístico como humano en el vestuario", elogió.

Finalmente, de la derrota encajada, reconoció que terminaban "tristes". "El rival que teníamos enfrente es uno de los favoritos y eso no nos impidió ser valientes en defensa, agresivos, defendimos muy bien. Pero en los octavos de final de un Mundial, los detalles son importantes Creo que tuvimos un poco de mala suerte", expresó, lamentando no haber podido llegar a la prórroga porque veía a su equipo "mejor preparado" que España.