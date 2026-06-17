Roberto Martínez: "Mi contrato con Portugal acaba tras el Mundial, no creo que eso sea noticia"

El seleccionador de Portugal Roberto Martínez en rueda de prensa - Sandro Alemao/ZUMA Press Wire/dp / DPA

LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 17 (PA Media/dpa/EP)

El técnico español Roberto Martínez trató este martes de quitar importancia a los rumores sobre su futuro al frente de la selección de Portugal, con la que termina contrato cuando termine su participación en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, aunque no cree que eso "sea noticia" sino "un hecho".

El contrato del entrenador catalán expira al final del torneo, pero se da por hecho que existe un acuerdo entre él y sus responsables para que las conversaciones sobre su futuro se pospongan hasta después de la fase final.

"No es ninguna novedad, ya hemos hablado mucho de esto en Portugal. Aquí puede que sea diferente, pero en Portugal ya lo hemos comentado ampliamente. La prioridad es continuar con el trabajo realizado durante tres años y medio", replicó Martínez en rueda de prensa previa al estreno este miércoles en la Copa del Mundo ante la República Democrática del Congo.

El seleccionador dejó claro que cuando le contrataron "el objetivo era intentar ganarlo todo cada día", pero que "la prioridad" era llegar bien preparados para el Mundial". "Ya estamos aquí, 40 partidos después, tras ganar la Liga de Naciones", advirtió.

"Lo importante es el Mundial. Mi contrato termina tras el Mundial, pero no creo que eso sea ninguna novedad, es un hecho. Es un hecho, ¿no? No es ninguna novedad", reiteró el entrenador catalán, cuyo nombre se ha vinculado a un posible regreso a la Premier League inglesa donde ya entrenó al Everton o al Wigan.

Por otro lado, un portavoz de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) declaró a la Press Association que las dos partes "están centradas exclusivamente en el Mundial". "La federación y el entrenador están de acuerdo en este asunto, tal y como han declarado públicamente", zanjó.