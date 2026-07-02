Rudi Garcia, sobre Senegal: "Estos equipos pierden su estructura táctica al final del partido"

Rudi Garcia, durante un partido. - Bruno Fahy/Belga/dpa

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador belga masculino de fútbol, Rudi Garcia, ha afirmado que equipos como Senegal "pierden su estructura táctica al final del partido", como resumen de la agónica remontada de Bélgica hasta vencer por 3-2 en la prórroga y meterse gracias a ello en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Conocemos a estos equipos; pierden su estructura táctica hacia el final del partido. También sabíamos que con el 0-2 harían todo lo posible por proteger su portería, lo cual en mi opinión es un grave error. Recuérdenme que, cuando vayamos ganando 0-2, no hagamos eso. Porque cuando encajas un gol como el que encajaron con el 1-2, el partido cambia por completo", declaró Garcia este miércoles a la cadena televisiva RTBF, según reflejó el diario 'L'Équipe'.

"En el fútbol, todo es posible mientras creas. La fuerza de este grupo también reside en los que salen del banquillo. No se pueden conseguir resultados con solo 11 jugadores. Corregimos bien las cosas a partir de mediados de la segunda parte. Estábamos perdiendo la posesión con demasiada frecuencia, lo solucionamos y mejoró, aunque encajamos un segundo gol", defendió los cambios de Jérémy Doku y Kevin De Bruyne.

"Pudimos empatar gracias a Youri [Tielemans] y estoy contento por Romelu [Lukaku], que nos devolvió al buen camino", subrayó Garcia desde el Lumen Field de Seattle. "Fue genial marcar en el tiempo de descuento de un penalti totalmente justificado. Si terminamos el partido así, también es porque empezamos así. No hay nada que criticar", concluyó sobre la polémica acción del 3-2 en el tiempo añadido de la prórroga.