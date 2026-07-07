Scaloni: "La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido"

MADRID 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, dejó claro que "la magnitud" de lo vivido este martes en la remontada ante Egipto para clasificarse para los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá era "comparable con muchísimas cosas grandes" que habían vivido como equipo, y aseguró que la emoción que tuvo Leo Messi tras el final es porque "juega al fútbol para esto".

"Para nosotros, los argentinos, un partido de fútbol creo que es inigualable. Y volver a recrear esa emoción, para mí, es algo increíble, soy entrenador por esto. Y lo de hoy, sinceramente, no por darle la magnitud porque al final no es que estemos en una final, pero la magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas grandes que hemos vivido", advirtió Scaloni en rueda de prensa.

Para el técnico de la triple campeona del mundo, la remontada que firmaron "es una sensación de un equipo que más allá de lo que esté pasando, no deja de ir para adelante, de intentar jugar". "Al final, el fútbol es esto y después la táctica, si no tienes esta parte que tuvimos, no sólo hoy, sino otras veces, hubiéramos quedado eliminados", remarcó.

"A todos los que hemos jugado durante 20 años el fútbol, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble. No sé lo que pensarán todos los demás entrenadores, pero creo que la mayoría que ha jugado al fútbol se hicieron entrenador por lo de hoy, por esas emociones, por la adrenalina de llegar a ganar algo, por cuando vas perdiendo e intentar darle vuelta", añadió el exjugador, que dejó claro que para una remontada así se trata "básicamente en pensar que hasta que el árbitro no dé el pitazo final no termina" y también "jugadores que crean en ello".

Y uno de estos futbolistas fue seguramente Leo Messi, que terminó el duelo con lágrimas de emoción. "Estoy convencido que él juega al fútbol para esto. Es un amante de la pelota, es un amante de jugar a la pelota, y que le den esas emociones a esta altura de su carrera, es algo difícil de explicar", expresó Scaloni.

El seleccionador de la 'Albiceleste' consideró que su equipo no hizo "un mal partido" y que siempre tuvo la sensación de que estuvo de su "lado". "Tuvimos muchísimas situaciones, pero el fútbol tiene estas cosas. Si vamos a analizar el partido, yo creo que siempre fue de Argentina el partido, más allá que ellos tuvieron dos o tres ráfagas porque son un muy buen equipo y tienen grandes jugadores", advirtió.

"Pero nosotros, además del penalti, creo que tuvimos tres o cuatro claras el primer tiempo que si el partido hubiese ido 2-1 o 3-1 nadie habría dicho nada. Hubo que reponerse a eso y cuando uno ve que la pelota no entra, que después hacen el 2-0 y que ellos están cómodos defendiendo, hay que seguir y eso fue lo que les dijimos en la pausa, que había que seguir hasta que no termine el partido, no dar una pelota perdida y seguir jugando como sabemos. Se dio y se podía no haber dado, pero yo, si hay que perder, prefiero perder así, sin duda", sentenció.