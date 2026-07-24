La selección española crece un 31% en redes sociales durante el Mundial

Rodri Hernández, con la Copa de campeones del mundo, en la celebración de la selección española en Cibeles (Madrid). - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conquista de la segunda estrella por la selección española ha generado un impacto de 6,7 millones de nuevos seguidores en las redes sociales del combinado nacional, lo que supone un crecimiento del 31% en apenas dos meses, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La RFEF se centró durante el torneo en "mostrar el lado más humano del combinado nacional y en fortalecer el vínculo emocional con la afición", mediante contenidos exclusivos, imágenes inéditas, reportajes, previas, 'insides', proyectos con IA e historias personales de jugadores y cuerpo técnico.

Entre las principales producciones desarrolladas, la RFEF destacó en su comunicado el pódcast 'La estrella que nos une', con encuentros entre los campeones del mundo de 2010 y los jugadores de la actual selección, o la conversación entre Lamine Yamal, Nico Williams y Dani Martínez, que superó el millón de visualizaciones en YouTube.

A esta iniciativa se sumó el serial 'Vlog del Mundial', cuyos nueve episodios han recorrido el camino de España durante el campeonato a través de las voces de sus protagonistas, estructurando el relato en torno a nueve conceptos: ilusión, orgullo, confianza, serenidad, motivación, ambición, fortaleza, liderazgo y familia.

Las visualizaciones de estos contenidos han alcanzado los 2.7 billones solo en Instagram, con más de 93 millones de interacciones (likes, compartidos, RTs), después de "la renovación de la identidad visual de la selección", buscando "una imagen más moderna y reconocible". Así, las publicaciones con más seguimiento fueron 'Campeones del Mundo', con 316 millones de reproducciones; 'A la final', con 137 millones; y la fotografía del levantamiento del trofeo, con 81 millones

Además, entre el 25 de mayo y el 21 de julio, la actividad relacionada con la RFEF y la selección ha generado 11,5 millones de artículos publicados en medios de comunicación. Esta cobertura, según la entidad, ha alcanzado un AVE (Valor Equivalente Publicitario) de 643 millones de euros, indicador que estima el valor económico que habría supuesto obtener la misma presencia mediante inversión publicitaria.

Asimismo, los contenidos publicados han generado 41.400 millones de OTS (Oportunidades de Visualización), es decir, el número potencial de veces que esa información ha podido ser vista por la audiencia, según datos extraídos del análisis de Onclusive.

Y es que, durante el Mundial, los perfiles de la selección española han incorporado 6.683.242 nuevos seguidores, pasando de 21,5 a 28,2 millones, lo que ha supuesto un crecimiento del 31% en apenas dos meses. Por plataformas, TikTok ha registrado el mayor incremento, con 3,5 millones de nuevos seguidores (+65%), mientras que Instagram ha sumado más de 2 millones (+27%).

"El conjunto de perfiles de la RFEF ha finalizado el Mundial con una comunidad de 34.3 millones, tras incorporar 6,8 millones de nuevos usuarios, lo que representa un crecimiento global del 24,7% en el periodo analizado", destacó la RFEF en su comunicado.

A lo largo de la competición se han gestionado 215 entrevistas individuales con jugadores y cuerpo técnico, además de 245 entrevistas 'flash' pospartido para televisiones y radios con derechos de retransmisión. También se han celebrado 34 ruedas de prensa, de las cuales 20 han correspondido a las oficiales de la FIFA y 14 han sido organizadas por la RFEF.