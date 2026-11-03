La selección femenina arrancará la defensa de la Liga de Naciones ante Noruega, Irlanda y Suiza

Archivo - Las jugadoras de la selección española celebran la conquista de la Liga de Naciones 2025 - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina tuvo un sorteo amable de la fase de grupos de la Liga de Naciones 2027, competición en la que defiende sus victorias de 2024 y 2026 y en la que tendrá como primeros rivales a Noruega, la República de Irlanda y Suiza.

La actual campeona del mundo partía como una de las cabezas de serie del sorteo de este martes junto a Alemania, Francia y Dinamarca, y logró esta vez evitar al gran rival del bombo 2, Inglaterra, contra la que había quedado emparejado en el grupo de la anterior edición y en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil de 2027.

En esta ocasión, la teórica segunda selección más potente de su liguilla será Noruega, número 13 del ranking de la FIFA y con jugadoras como la blaugrana Caroline Graham Hansen o la veterana delantera Ada Hegerberg. La República de Irlanda fue la rival del bombo 3, donde el mayor peligro era Suecia, mientras que del 4 saldrá una vieja conocida como Suiza, a la que España ha derrotado en sus duelos más recientes, el último el de cuartos de final de la Eurocopa de 2025.

La actual campeona arrancará su camino en febrero de 2027 y jugará su último partido de este grupo a mediados de junio de ese año, a días de arrancar la defensa del título en el Mundial. Las primeras de cada uno de los cuatro grupos pasan a las semifinales, a doble partido, del mes de octubre y también se clasifican para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, mientras que la final y el tercer y cuarto puesto serán entre finales de noviembre y principios de diciembre.

Del resto de grupos, destaca el que emparejó a Francia, subcampeona en 2024 ante España, y a Inglaterra, campeona de Europa y que nunca ha pasado a los cruces, y el que conformarán Alemania, actual subcampeona, Países Bajos y Suecia.

--SORTEO DE LA FASE DE GRUPOS DE LA LIGA DE NACIONES.

Grupo A1: ESPAÑA, Noruega, Irlanda y Suiza.

Grupo A2: Francia, Inglaterra, Austria y Portugal.

Grupo A3: Dinamarca, Italia, Islandia y Gales.

Grupo A4: Alemania, Países Bajos, Suecia, y Escocia.