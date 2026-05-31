La selección femenina se concentra este lunes para los partidos ante Inglaterra e Islandia

Archivo - Sonia Bermúdez durante un entrenamiento de la selección en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol arrancará este lunes 1 de junio en Palma de Mallorca su concentración para preparar los importantes partidos ante Inglaterra e Islandia, donde se va a jugar su clasificació directa al Mundial de Brasil del año 2027 donde debe defender título.

Las 25 internacionales convocadas por la seleccionadora Sonia Bermúdez, con el regreso de la centrocampista del FC Barcelona Aitana Bonmatí y la gran novedad de la lateral del Atlético de Madrid Andrea Medina, están citadas a las 13.30 horas en Palma, donde horas después, a las 18.15 realizarán un entrenamiento abierto al público en la Ciudad Deportiva Antonio Asensi.

Posteriormente, la actual campeona del mundo tendrá dos sesiones matinales más, el martes y el miércoles, ambas a puerta cerrada y programadas a partir de las 11.15 horas, mientras que el jueves por la tarde, a partir de las 18.30, tendrá su entrenamiento oficial previo al partido del viernes ante Inglaterra en el Estadi Mallorca Son Moix a partir de las 21.00 y donde debe imponerse y, si es posible, por más de un gol para situarse primera de grupo tras la derrota en Wembley por 1-0.

Tras este encuentro, el sábado 6, el combinado nacional llevará a cabo un entrenamiento a partir de las 12.15 y volverá a entrenar el domingo a las 11.00 para coger un vuelo a primera hora de la tarde hacia Reikjavik. En la capital islandesa tendrá el entrenamiento oficial el lunes y el martes 9 cerrará esta fase de clasificación ante las locales.

La actual campeona del mundo suma nueve puntos en su grupo de clasificación, tres por detrás de Inglaterra y a falta de estos seis por disputarse. Sólo la primera de cada grupo accede directamente a la Copa del Mundo de Brasil, mientras que la segunda deberá jugar una repesca para sacar su billete.

--CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN.

PORTERAS: Cata Coll (FC Barcelona), Adriana Nanclares (Athletic Club) y Misa Rodríguez (Real Madrid).

DEFENSAS: Laia Codina (Arsenal), María Méndez (Real Madrid), Irene Paredes, Mapi León y Ona Batlle (FC Barcelona), Olga Carmona (PSG), Jana Fernández (London City) y Andrea Medina (Atlético de Madrid).

CENTROCAMPISTAS: Alexia Putellas, Patri Guijarro, Clara Serrajordi y Aitana Bonmatí (FC Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), y Fiamma Benítez (Atlético de Madrid).

DELANTERAS: Athenea del Castillo y Eva Navarro (Real Madrid), Vicky López, Claudia Pina y Salma Paralluelo (FC Barcelona), Esther González (NJ/NY Gotham FC), Edna Imade (Bayern de Múnich) y Lucía Corrales (London City).