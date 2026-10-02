La selección femenina entrenará a puerta abierta el martes 6 en Las Rozas

Archivo - Las jugadoras de la selección española durante un entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de fútbol realizará a puerta abierta su único entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) previo a viajar a los Estados Unidos para medirse en un doble amistoso a la tetracampeona del mundo, según confirmó este viernes el combinado nacional.

Las 25 convocadas por la seleccionadora nacional Sonia Bermúdez están citadas el lunes 5 en las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a las 19.00 horas, pero no será hasta el día siguiente cuando realicen su primer entrenamiento, programado a partir de las 10.30 horas y abierto al público hasta completar aforo.

Tras esta primera sesión, la actual campeona del mundo viajará ese mismo martes a Estados Unidos para afrontar esto doble compromiso con la número dos del ranking de la FIFA. El primero será el sábado 10 de octubre en la capital Washington, y el segundo, el martes 13, en Filadelfia.

España, ya clasificada para el Mundial del año que viene en Brasil, usará esta primera 'ventana' internacional de la temporada para empezar a preparar la defensa de su histórico título de 2023 y lo hará con dos choques ante uno de los rivales más potentes de la actualidad.