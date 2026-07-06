Sigue el directo del Portugal-España: De la Fuente repite once

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La selección española masculina de fútbol busca este lunes (21.00 horas) en el AT&T Stadium de Dallas clasificarse para los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en un duelo de máxima exigencia e igualado ante la Portugal de Roberto Martínez y de Cristiano Ronaldo.

Después de superar a Austria el pasado jueves en los dieciseisavos de final, la campeona de Europa afronta su segundo cruce eliminatoria en esta Copa del Mundo, el cual se presenta como su mayor examen en el torneo para comprobar sus opciones por el potencial del rival, actual campeón de la Liga de Naciones y uno de los candidatos a llegar también lejos.

De hecho, este choque supone el reencuentro de ambos combinados un año después de pelear por el trofeo de la Nations, que finalmente fue para los 'tugas', más acertados en la tanda de penaltis tras el 2-2 con el que terminó el tiempo reglamentario de la final.

Esta evidenció una vez más la máxima igualdad que hay entre estas dos selecciones cuando se han cruzado en los últimos años, por lo que se augura un duelo una vez más equilibrado pese a que España parece ir al alza en este Mundial y Portugal da la sensación que no ha terminado de arrancar en la que será la última Copa del Mundo de su leyenda Cristiano Ronaldo.

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