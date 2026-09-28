Sonia Bermúdez da este martes la lista para el doble amistoso contra los Estados Unidos

Archivo - La seleccionadora nacional Sonia Bermúdez en rueda de prensa - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, ofrecerá este martes 29 de septiembre su lista de convocadas para el doble amistoso contra los Estados Unidos del próximo mes de octubre, primera piedra de toque de cara al Mundial de Brasil de 2027.

La entrenadora madrileña dará a conocer como es habitual su convocatoria a partir de las 11.30 a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y una hora después dará rueda de prensa en el salón Villalonga de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

La actual campeona del mundo ya logró su clasificación para el Mundial de Brasil del año que viene, cita que comenzará a preparar con un doble duelo contra una potencia como los Estados Unidos, a la que visitará en su país para medirse en el Audi Field de Washington el viernes 10 (20.30 hora peninsular española) y el martes 13 en el Subaru Park de Chester, a las afueras de Filadelfia (01.00 del miércoles en España).

Esta será la primera lista de Sonia Bermúdez desde la de finales de mayo para los dos últimos partidos de la Liga de Naciones ante Inglaterra e Islandia, donde las principales novedades fueron Aitana Bonmatí (FC Barcelona) y Andrea Medina, entonces en el Atlético de Madrid y ahora en el Manchester United inglés.

La doble ganadora del Balón de Oro reapareció el pasado fin de semana tras otra baja por lesión y podría entrar de nuevo en una convocatoria donde también podría haber algunas novedades de cara a empezar a afinar la puesta a punto de cara a la Copa del Mundo.