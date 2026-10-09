Sonia Bermúdez: "Para España y Estados Unidos no existen amistoso"

Archivo - La seleccionadora nacional femenino de fútbol, Sonia Bermúdez, atendiendo a los medios de comunicación durante una rueda de prensa. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, dejó claro este viernes que "no existen amistosos" cuando se enfrentan dos selecciones como España y Estados Unidos, que vivirán este sábado en Washington el primero de sus dos amistosos, aunque espera que se demuestre que el fútbol español ha "evolucionado mucho".

"Hemos evolucionado mucho en cuanto a nivel de club y categorías inferiores, donde tenemos un nivel muy alto. Tengo aquí un ejemplo de jugadora de haber tenido la suerte de ser su entrenadora en inferiores --Lucia Corrales-- y ahora en la Absoluta. Ahora la apuesta por federaciones hace que nuestro fútbol crezca más cada día", expresó Bermúdez en rueda de prensa.

Así, la entrenadora madrileña cree que la afición estadounidense va a ver "un buen partido" porque tendrá la oportunidad de ver a las campeonas del mundo durante dos partidos. Y es que ahora la 'Roja' se enfrenta en un contexto diferente al respecto porque en la derrota en los octavos de final de la Copa del Mundo de Francia de 2019 se jugaba pasar o no, aunque Bermúdez no le restó importancia a estos dos amistosos.

"Ahora son dos amistosos donde quieres probar estructuras diferentes, maneras de jugar y que todas las jugadoras tengan minutos. Es un partido que para las dos selecciones no existen los amistosos y saldremos a jugar", aseveró.

Por ello, la seleccionadora se tomará estos dos partidos para probar "diferentes maneras" de jugar y estructuras que permitan debutar a nuevas jugadoras. "Creo que tenemos la suerte de tener una cantera con mucha salud, recientemente campeonas del mundo Sub-20. Ahora las 25 que tenemos aquí son jugadoras que nos pueden aportar en diferentes posiciones, por lo que queremos probar cosas pensando en lo que nos viene el siguiente verano que será apasionante", remarcó de cara al Mundial de Brasil del año que viene.

De cara a esta cita, quieren "competir en cada ventana" que tengan en lo que queda de año "para poder preparar este Mundial". "A partir de pasar estos dos amistosos con Estados Unidos, pensaremos en la siguiente ventana, pero primero queremos disfrutar y ver cómo seremos competir en esta ventana", advirtió.

Sin embargo, Bermúdez sí consideró a Estados Unidos como "una de las rivales fuertes", junto a otras más, de cara al Mundial del próximo año. "Es muy difícil de volver a ganar un Mundial porque si tienes un mal día te vas para casa. Cualquier equipo te estudia, te pone las cosas muy complicadas, así que no descartaría a nadie", explicó. "Recientemente hemos jugado una Liga de Naciones contra selecciones que nos ha costado muchísimo. También veremos cómo llegan las jugadoras", recordó.

En lo personal, la seleccionadora vuelve al país donde jugó 12 años después, en 2014 con el Western New York Flash, una experiencia que fue "increíble" para ella. "Es verdad que el fútbol era muy diferente, donde en ese contexto venía el Barcelona de jugar al toque, y vine a Estados Unidos con un juego más de transición, de ida vuelta donde tenías que estar muy bien físicamente", señaló.

Aun así, pese a haber pasado 12 años, la seleccionadora cree que el fútbol en este país sigue siendo "muy físico, poderoso en los duelos y en el que hay muchas transiciones". "Es verdad que como jugadora y entrenadora no he tenido la suerte de enfrentarme a Estados Unidos. Ahora que ha pasado tanto tiempo de jugar en esta liga es bonito volver a este país. La afición va a ver grandes jugadoras y son unos partidos importantes de cara al Mundial que queremos preparar, medir y mejorar", puntualizó.

Bermúdez no quiso dar pistas sobre qué portera va a ser titular este sábado, ya que las tres están en "perfectas condiciones, momento y nivel". "Tenemos dos partidos, así que tenemos tiempo para ver quién entra mañana. Lo decidiremos esta tarde. Estamos contentas con el trabajo", zanjó.

Finalmente, para la madrileña a la selección femenina le falta tiempo para llegar al mismo nivel de reconocimiento que el masculino. "Lo que demandamos son los recursos, aunque que cada vez estamos más cerca, viajamos mejor. La historia del fútbol masculino todavía está muy lejos de cuando se inició el femenino. Estamos en el camino, pero ojalá todo llegue en ese momento. Estamos en buen momento, creciendo y en unos años estaremos mejor", concluyó.