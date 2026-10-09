Heaps: "Quieres jugar contra los mejores para prepararte a fondo y España es una de las mejores del mundo"

Archivo - Lindsey Heaps durante un partido con el Olympique de Lyon - Cyril Lestage / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista de la selección de los Estados Unidos Lindsey Heaps celebró el doble amistoso que van a tener contra España, actual campeona del mundo, porque "quieres jugar contra las mejores para prepararte a fondo", mientras que su compañera Rose Lavelle tiene claro que "será una excelente prueba de nivel".

"Estas son, en cierto modo, las cosas más importantes que hay que lograr antes de un Mundial. Quieres jugar contra los mejores para prepararte a fondo, no quieres enfrentarte a estos equipos por primera vez en un Mundial, y creo que ellos probablemente dirían lo mismo de nosotras. Es la preparación definitiva, especialmente de cara a la fase de clasificación en la próxima ventana", subrayó Heaps en declaraciones en la web de la Federación Estadounidense.

La veterana centrocampista del Olympique Lyon francés celebró haber jugado "increíbles partidos" en este 2026, "sobre todo por la variedad de estilos" tras haberse medido anteriormente a otros rivales potentes como Brasil, Japón y Canadá. "Contra Brasil, en el segundo partido, salimos muy bien al campo, y ahora nos enfrentamos a un rival muy diferente", reflexionó.

"Obviamente, hay que respetar al oponente y conocer sus fortalezas y debilidades, pero ¿qué podemos aportar nosotras? Creo que el equipo está en un gran momento; simplemente llevábamos bastante tiempo sin reunirnos, así que me hace mucha ilusión jugar contra uno de los mejores equipos del mundo", añadió.

Por su parte, la defensa Kennedy Wesley recordó que las españolas "son muy dinámicas en sus movimientos y en los intercambios de posición cuando tienen el balón". "Será fundamental que mantengamos la disciplina y no nos dejemos arrastrar fuera de nuestra posición, para así poder frenar su ataque sin concederles espacio ni tiempo, ya que es ahí donde son más peligrosas", detalló.

Para la centrocampista Rose Lavelle, este choque "será una excelente prueba de nivel, así como una gran oportunidad de aprendizaje y crecimiento, independientemente del resultado final". "Obviamente, afrontamos cada partido con la intención de ganar, pero también queremos aprovecharlo como una gran oportunidad para seguir creciendo", afirmó.