Sonia Bermúdez: "No hay nada definitivo, queda muchísimo para el Mundial"

Archivo - La seleccionadora nacional Sonia Bermúdez en rueda de prensa - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press - Archivo

LAS ROZAS (MADRID), 29 (EUROPA PRESS)

La seleccionadora nacional femenina de fútbol, Sonia Bermúdez, admitió este martes que quiere ver "jugadoras diferentes" en estos dos próximos amistosos "de gran prestigio" ante los Estados Unidos, y aclaró que "no hay nada definitivo" de cara a las elegidas para la defensa del título en el Mundial de Brasil del año que viene porque "queda muchísimo".

"Buscamos ver jugadoras diferentes que están rindiendo muy bien en sus clubes. Estos dos partidos nos van a medir y queremos seguir en la senda de la victoria, queremos probarnos y ver en qué nivel estamos", apuntó Bermúdez en rueda de prensa tras dar su lista de 25 convocadas.

La entrenadora madrileña dejó claro que "el futuro es Brasil", pero estos dos amistosos son "fundamentales para ver como esta el equipo". "Luego hay otra ventana de amistosos para ver futbolistas. Ya hay un bloque, pero hay jugadoras que nos ha costado mucho decidir que hayan venido o no. No hay nada definitivo, quedan 268 días para el Mundial, queda muchísimo y pueden pasar muchas cosas. Cada vez hacer la lista es más complicado", afirmó.

Preguntada por el puesto de delantera, donde sobresale la ausencia de Esther González, ahora jugando en Arabia Saudí, recalcó que valoran "el rendimiento". "Donde quiera jugar una lo respetamos muchísimo", puntualizó. "De las '9' no sólo destacamos los goles, hay un dato importante que es que nuestras tres máximas goleadoras son Pina, Alexia y Vicky. La '9' no es sólo goles, es meter presión, ser intensa en duelos y en esta lista nos hemos decantado por Ornella (Vignola). Elegimos las '9' según la estructura que queramos", detalló.

En cuanto a que tenga en el equipo más de una decena de jugadoras jugando fuera, Bermúdez no le ve "un hándicap". "Miramos rendimiento y según el plan de partido miramos cual nos pueden venir mejor. Las 25 que hemos llamado están en un gran momento y queremos ver jugadores como Ainhoa (Marín), Medina, que aún no ha debutado, queremos ver jugadoras diferentes", remarcó.

La seleccionadora ve "bien" a la centrocampista Alexia Putellas en el London City Lionesses y reiteró que "es una jugadora fundamental" para la campeona del mundo, mientras que de su compañera de equipo Jana Fernández, que se quedó fuera de esta lista, indicó que "ha empezado muy bien", pero que está en una posición en defensa "donde hay mucha competitividad".

Tampoco le cierra la puerta a la centrocampista Natalia Ramos, ahora en el Liverpool FC inglés y que "está a un gran nivel", pero que tiene "por delante tiene a Patri Guijarro, la mejor del mundo en su posición, y a Clara Serrajordi que tiene un gran potencial", expresó la madrileña.

Finalmente, la entrenadora, que felicitó a la Sub-20 por su título mundial y que sólo desea que el Balón de Oro "lo gane una española", se refirió a su duelo en los banquillos con Emma Hayes, seleccionadora de los Estados Unidos, "la segunda mejor selección del mundo" ya que está por detrás de España en el ránking FIFA. "Estos dos partidos tienen un prestigio enorme. Emma tiene una gran trayectoria, interviene mucho en el juego y eso nos va a exigir mucho. Será un gran duelo poder enfrentarnos a ella", sentenció.