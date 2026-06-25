Sudáfrica se estrena en los cruces de un Mundial

Thapelo Maseko logró el tanto del triunfo de Sudáfrica contra Corea del Sur que clasificó, por vez primera, a los 'Bafana Bafana' para las eliminatorias en un Mundial. - Antonio Ojeda/ZUMA Press Wire/dp / DPA

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un solitario gol de Thapelo Maseko clasificó, por primera vez en la historia, a Sudáfrica para las eliminatorias en un Mundial, tras derrotar (1-0) a Corea del Sur en la tercera y última jornada del grupo A de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá de 2026, disputada en el Estadio BBVA de Monterrey.

El tanto del delantero del AEL Limassol de Chipre fue historia. Los 'Bafana Bafana' acabaron segundos, con 4 puntos, del grupo del coanfitrión México, líder con 9 al volver a ganar (3-0) a Chequia, y se enfrentarán a Canadá en los dieciseisavos de final de la edición más global del Mundial.

En cambio, una imprecisa e inoperante Corea del Sur, a la que bastaba tan solo sumar una igualada para alcanzar la siguiente fase después de imponerse (2-1) a los checos, concluyó tercera y tendrá que sacar la calculadora para ser una de las ocho mejores terceras del campeonato.

Los 'Bafana Bafana' se rehicieron a un mejor arranque surcoreano, liderados por el centrocampista del París Saint Germain Kang-in Lee, que remató cerca del poste poco antes del minuto 10, para empezar a escribir esa página histórica, y lograr el pase a los cruces que no habían obtenido en sus tres participaciones -Francia'98, Japón y Corea del Sur 2002 y Sudáfrica 2010- precedentes.

Tras ese inicio en el que el vértigo del grupo de Hong Myung-Bo parecía imponerse, Sudáfrica empezó a acumular méritos para fabricar el triunfo. Primero en un contragolpe de Thapelo Maseko taponado por la defensa asiática; luego, en sendos disparos de Oswin Appollis y Thalente Mbatha antes de la media hora, y finalmente con otro chut del omnipresente Maseko.

Con una presión alta, los de Hugo Broos, central belga que militó gran parte de su carrera en el Anderlecht, con el que ganó la Recopa y Supercopa de Europa y la UEFA e hizo méritos para jugar el Mundial de México'86, aprovechó las pérdidas de Corea del Sur en el centro del campo para acercarse a la portería de Seung-Gyu Kim.

A Hong Myung-Bo no le gustó el cambio de inercia del pulso en Monterrey e hizo tres cambios en el descanso para recuperar el control. No fue así y mientras la grada festejaba el segundo tanto de México frente a Chequia, un centro del recién ingresado Tshepang Moremi acabó en las botas de Maseko para lograr el 1-0 en el minuto 63.

Los surcoreanos intentaron cambiar su incierto futuro en el tiempo restante, pero apenas añadieron un par de intentos de Jin-Seob y Heung-Min sin fortuna. Sudáfrica no había ganado en ningún amistoso ni partido oficial en este 2026 hasta que Maseko la colocó, por vez primera, más allá de la fase de grupos. Contra Canadá, el 28 de junio (21:00 horas), quiere apear a una de las tres coanfitrionas para agrandar su gesta.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SUDÁFRICA, 1 - COREA DEL SUR, 0 (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

SUDÁFRICA: Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Apollis (Moremi, min. 62), Mofokeng (Adams, min. 80), Maseko (Rayners, min. 75); y Makgopa.

COREA DEL SUR: Seung-Gyu; Min-Jae (Jin-Seob, min. 68), Han-Beom, Tae-Seok (Jens, min. 46), Young-Woo; Gy-Hiuk, In-Beom, Seung-Ho (Jing-Yu, min. 46), Hee-Chan (Heung-Min, min. 46), Kang-In; y Hyeong-Yu (Gue-Sung, min. 74).

--GOL:

1-0, min. 63: Maseko.

--ÁRBITRO: Facundo Tello (ARG). Amonestó a Modiba (min. 72), por Sudáfrica, y a Gue-Sung (min. 78), por Corea del Sur.

--ESTADIO: BBVA de Monterrey. 51.243 espectadores.