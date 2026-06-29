El sueco Glenn Nyberg pitará el España-Austria

Archivo - El colegiado sueco Glenn Nyberg durante un partido - Marcus Brandt/dpa - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El árbitro sueco Glenn Nyberg será el encargado de dirigir este jueves el encuentro entre la selección española y Austria, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, según confirmó este lunes la FIFA.

Nyberg, de 37 años, estará asistido en las bandas por sus compatriotas Mahbod Beigi y Andreas Soderkvist, mientras que Dahane Beida, de Mauritania, y Elvis Noupue, de Camerún, ejercerán de cuarto árbitro y de colegiado reserva respectivamente.

Para el sueco, este será su cuarto partido en esta Copa del Mundo tras haberse encargado ya de impartir justicia en el Ghana-Panamá y el Curazao-Costa de Marfil, y a la 'Roja' ya le pitó el año pasado en la ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones ante los Países Bajos (2-2) y también en la fase de grupos de la Eurocopa de Alemania de 2024 ante Albania, con victoria por 1-0.