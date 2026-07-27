El tanto de Sidny Lopes Cabral ante Argentina, elegido mejor gol del Mundial 2026

Sidny Lopes Cabral celebra su gol ante Argentina - Victor Monteiro/PX Imagens via Z / DPA

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El tanto de Sidny Lopes Cabral para Cabo Verde en el partido de dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 contra Argentina (3-2) ha sido elegido como el mejor gol del torneo, ha anunciado este lunes la FIFA.

Un derechazo de Lopes Cabral en el minuto 103 de la prórroga del encuentro celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos) valió a los 'Tiburones Azules' para empatar (2-2) el duelo ante la albiceleste, que finalmente consiguió el billete para octavos.

Con ello, supera en las votaciones a los tantos de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití, que ocuparon la segunda y la tercera posición. Lopes Cabral toma así el relevo de Maxi Rodríguez, Diego Forlán, James Rodríguez, Benjamin Pavard y Richarlison en el palmarés del premio.

"En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Vamos a intentarlo'. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Busqué ese lugar y conecté un gran disparo. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: '¿Qué acabo de hacer?' No me lo podía creer. Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza, rebosantes de alegría", señaló Lopes Cabral.