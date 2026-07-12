Un total de 24 personas resultan heridas en Oslo tras la eliminación de Noruega en el Mundial

Aficionados noruego, durante los cuartos de final del Mundial 2026. - Europa Press/Contacto/Ane Frosaker

BERLÍN, 12 Jul. (dpa/EP) -

Un total de 24 personas resultaron heridas en las grandes fiestas de aficionados celebradas en Oslo con motivo del encuentro entre Noruega e Inglaterra coorespondiente a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, duelo que acabó con victoria de los 'Three Lions'.

Tras ver el partido en pantallas gigantes, los registros médicos indican que 24 personas necesitaron atención hospitalaria relacionada con las fiestas en la capital noruega, según informó el domingo el periódico Aftenposten.

Sin embargo, ninguna de las lesiones estuvo relacionada con el "remo simulado en masa", que los aficionados noruegos han popularizado durante este Mundial. Según la agencia de noticias NTB, hasta 135.000 personas se congregaron solo en el centro de la capital para ver el partido ante Inglaterra, que terminó con la eliminación de Noruega en cuartos de final tras caer en la prórroga (1-2) ante Ingleterra.