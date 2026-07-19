Tuchel: "Seguiremos sintiendo el dolor, pero ver a Inglaterra así me da energía"

Thomas Tuchel - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) - El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, confesó que ver a su equipo "luchar" como este sábado en el 4-6 a Francia para terminar terceros en el Mundial 2026 le da "más energía", pero reconoció que seguirán "sintiendo el dolor" de no cumplir el objetivo de ganar el título.

"Ver al equipo luchar así te da energía. El cansancio vendrá después. Seguiremos sintiendo el dolor cuando mañana sea la final. Esto llevará tiempo, pero en general me da más energía de la que me quita", dijo en declaraciones a la BBC tras el partido en Miami.

Tuchel valoró así la pena que aún durará por caer en una semifinal que tuvieron en su mano contra Argentina y no cortar la sequía de títulos de los 'Tres Leones' desde 1966. El preparador alemán fue preguntado por recortar la diferencia con otras selecciones, como hicieron sobre el césped contra Francia.

"Creo que se pudo ver. Tenemos la capacidad de acortar distancias, pero ellos tienen la capacidad de volver a ampliarlas. Hace ocho años fueron campeones (Francia). Hace cuatro años llegaron a la final. Hay una pequeña diferencia, pero no hay problema. Queremos acortarla. Ayer dije que hoy es el primer paso para lograrlo. Lo conseguimos. Les ganamos. El próximo rival será España en la Liga de Naciones", afirmó.

Por otro lado, Tuchel valoró la entrada de Jude Bellingham para tener "las piernas más frescas y jugadores de calidad de nuevo". "Los demás estaban cansados. Francia jugó a su máximo nivel y arriesgó al máximo, así que tuvimos la suerte de no encajar el empate y sentenciar el partido con un penalti y un golazo", dijo.

Además, el preparador de los ingleses elogió a un Bukayo Saka autor de un 'hat-trick'. "Lo hizo todo bien. Los partidos en sí exigen mucho. Saka demostró que es un jugador clave. No hay duda. No sabía que había marcado un 'hat-trick'. Perdí la noción de los goleadores, pero fue brillante", terminó.