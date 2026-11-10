Unai Simón: "De la Fuente es una de las personas a las que más agradecido voy a estar, apostó por mí"

Archivo - El portero de la selección espñola Unai Simón. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portero internacional español Unai Simón comentó que el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, es "una de las personas a las que más agradecido" va a estar en su vida profesional, porque apostó por él, y destacó el papel de David Raya y Joan García en la consecución del Mundial, ya que supieron entender que el meta del Athletic Club no estaba pasando por "un buen momento".

"De la Fuente es bastante especial para mí. Es una de las personas a las que más agradecidas tengo que estar, porque ha sido él el que, con su manera de ser y ver el fútbol, ha apostado por mí. Se lo he intentado recompensar siempre de la misma manera. Me alegro de que haya conseguido el mejor entrenador, porque me siento partícipe de ese reconocimiento", afirmó el portero internacional español en declaraciones a los medios de la RFEF.

Simón reconoció el trofeo Yashin es "un premio que nunca esperaba ganar". "Han sido cosas que se han ido dando a lo largo de la temporada. Sobre todo viene muy determinado por el Mundial. El grupo y el trabajo de la selección se ha potenciado y por eso se ha dado. Pero hay que darle normalidad a todo, el fútbol sigue y esto pues en el fondo tampoco vale tanto para los partidos que nos vienen adelante", subrayó.

El vitoriano destacó que el discurso que dio después de conseguir el premio lo preparó porque nunca había tenido una oportunidad de "exponer a ese nivel" el mensaje que quiso dar. "Quería sintetizarlo de la mayor manera posible para que no fuese un tostón. Como mejor me salió fue ahí en el escenario, me salió del alma y expresé lo que yo quería expresar. Nunca pretendí que tuviese la repercusión que tuvo", dijo.

En cuanto a las felicitaciones que recibió, reveló que tuvo "muchísimos mensajes de muchísimas personas que han sido muy importantes", pero que "el más importante y especial" fue el de Andoni Zubizarreta. "He crecido con su historia y su nombre en el Athletic. Y que me lo reconoció con un mensaje muy cercano y muy cariñoso", agregó.

Además, el portero del Athletic Club destacó la convivencia que ha tenido con Joan García y con David Raya en el Mundial. "No es fácil, y hacerla tan amena, ser competitivo en todo momento y respetando a los compañeros te hace que los días pasen mucho mejor. Supieron entender que yo no estaba pasando por un buen momento", confiesa.

"La presión que yo tenía, tanto interna como externa, era un poco más grande de lo normal. Ellos lo entendieron, me apoyaron, y creo que conseguir el Mundial también es fruto de que ellos hubiesen estado en ese momento apoyándome y siendo parte del grupo. Hemos sido los 26 que hemos estado en el Mundial", recalcó.

Por último, habló del futuro de la selección española: "Hay que saber que esto va muy rápido. Las cosas negativas que has conseguido antes te sirven para aprender y las cosas positivas te sirven para reforzar tu trabajo. Pero esto sigue adelante y de lo que se trata es de seguir ganando partidos, de seguir consiguiendo títulos y en eso es en lo que sigo pensando".