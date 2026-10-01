Víctor Muñoz: "No me produce frustración competir con Lamine Yamal"

Archivo - El futbolista español Victor Muñoz durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española masculina de fútbol Víctor Muñoz confesó que tener competir con Lamine Yamal es "todo un privilegio" porque aprende mucho de él, y también recordó "las sensaciones encontradas" con las que vivió el Mundial 2026, por haber sido campeón, pero sin poder llegar a debutar porque su cuerpo "no daba a más".

"No me produce frustración competir con Lamine Yamal porque intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío que está conmigo en el día a día y compartimos muchos momentos juntos. El poder tener esa competencia y verlo entrenar cada día es todo un privilegio para mí. Y ya no solo de él, sino el poder aprender de todos los jugadores del equipo me ayuda mucho", expresó Muñoz en rueda de prensa durante la concentración de la selección española.

El extremo derecho no se pronunció sobre si ve la posibilidad de ser titular este sábado contra la selección de República Checa. "El poder jugar cualquier partido con esta selección, ya sea de inicio o reserva, es increíble. No se las intenciones del 'míster'. Todo el mundo está entrenando bien, con ganas de jugar, y los jugadores que salgan seguro que lo harán bien", puntualizó.

Aun así, Muñoz advirtió de que está trabajando día a día y aportando su "granito de arena" para poder entrar en el once, ya que con ese "trabajo y constancia" que le caracteriza intenta dar "un paso hacia delante". "Me ha pedido que sea como soy en el campo, que ayude al equipo en la defensa y ataque y que sea vertical en el uno contra uno, que pienso que son mis virtudes y las pongo a disposición del equipo", continuó sobre las exigencias del seleccionador, Luis de la Fuente.

Sobre el nivel de la selección española, el catalán, que aseguró que sería un "partido bonito de ver" entre la España de 2010, campeona del mundo, y la actual, destacó principalmente "el ritmo de balón, los desmarques y la química" que hay entre los jugadores. "El ambiente que hay es muy agradable, hay mucho nivel y el jugador que le toque jugar no va a bajar el listón, eso marca la diferencia", añadió.

Asimismo, el jugador de 23 años, que pidió el balón de oro para "un jugador español", confesó que vivió la pasada Copa del Mundo con "muchas emociones encontradas". "El hecho de ir y ganarlo con esta familia es increíble, pero también tuve momentos complicados porque hice las cosas bien en la temporada para ir al Mundial, y luego noté que mi cuerpo daba más y no llegué a los partidos", explicó.

Sin embargo, el canterano del Real Madrid saca "cosas positivas" del Mundial y de la lesión como conocer mejor su cuerpo y madurar. "El poder haber vivido esa experiencia me la voy a quedar siempre", aseguró.

Por eso, volver a jugar con la selección y representar al país en el partido contra Croacia de la Liga de las Naciones fue algo "increíble", reconociendo que se le vino a la cabeza "todos los momentos malos" que pasó durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Y de cara al Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030, a Muñoz le gustaría poder jugar la final en España. "Sería una experiencia única, pero ahora estamos concentrados en el partido contra Serbia, y lo que tenga venir en un futuro vendrá", se pronunció, a la vez de no posicionarse sobre los cuatros partidos seguidos de la Liga de las Naciones, ya que es un asunto que no controla.

Sobre su evolución como jugador y el salto al Liverpool, el atacante admitió que todavía no lo ha asimilado y que eso le ayuda a disfrutar cada momento tanto en su actual club como en la selección. "Me gusta mucho seguir LaLiga y noto bastante la diferencia con la Premier, En LaLiga es más táctica y en Inglaterra es más físico. La intensidad de los entrenamientos y el trabajo físico es grande y me está ayudando a crecer", zanjó comparando el fútbol español con el inglés.