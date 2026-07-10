Vinícius: "La sensación de frustración es enorme, pido perdón y lucharé por el sueño de volver a lo más alto"

El extremo brasileño Vinícius Júnior, tras caer eliminado con la selección en el Mundial 2026. - Jose Breton / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El extremo brasileño Vinícius Júnior confesó este viernes que su "sensación de frustración es enorme", tras la eliminación de la selección de Brasil a manos de Noruega en octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que pidió "perdón" y aseguró que luchará "por el sueño de volver a lo más alto del mundo".

"Casi cuatro años después, vuelvo a pensar qué escribir tras una frustración en un Mundial. He visto a muchísimas personas de todas las edades apoyándome y abrazando nuestro sueño, y sería injusto permanecer en silencio. Pero necesitaba unos días para reflexionar", escribió el futbolista en su perfil de 'Instagram'.

El jugador del Real Madrid destacó que "vestir la camiseta de la selección es el mayor orgullo" de su vida, pero "caer en unos octavos de final de un Mundial es un sentimiento muy difícil de explicar". La 'Canarinha' cayó por 1-2 frente a Noruega en octavos de final, con un doblete de Erling Haaland.

El '7' marcó cuatro goles y una asistencia en una gran fase de grupos, pero fue de más a menos en las eliminatorias. "Sé cuánto me preparé, cuánto me concentré y cuánto deseaba esto por vosotros y por mi familia. La sensación de frustración es enorme. Teníamos un grupo lo suficientemente fuerte como para llegar mucho más lejos y no lo conseguimos", lamentó.

"Pido perdón y lucharé por nuestro sueño de volver a lo más alto del mundo", concluyó el mensaje del atacante brasileño, que en Estados Unidos, México y Canadá disputó su segundo Mundial con la 'Canarinha'.