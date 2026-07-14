Zaïre-Emery: "Francia tiene jugadores de todos los orígenes y razas, es lo que hace nuestra Francia"

Warren Zaïre-Emery en rueda de prensa durante el Mundial 2026 - Europa Press/Contacto/David Ballering Ii

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista de la selección francesa Warren Zaïre-Emery no quiso entrar a responder al expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy por decir que Francia jugaba "sin ningún francés" y recalcó que la doble campeona del mundo "tiene jugadores de todos los orígenes y razas" y que esa mezcla es su fuerza.

El internacional aseguró en la rueda de prensa previa a la semifinal ante España del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que no había "visto" estos comentarios del político. "Francia tiene jugadores de todos los orígenes, de todas las razas; eso es lo que hace nuestra Francia. Estamos todos muy unidos, todos juntos, eso es lo que importa", zanjó.