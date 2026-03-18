Archivo - Bolton refuerza sus esperanzas de acoger la Ryder Cup de 2035 con un paquete de financiación. - Europa Press/Contacto/Jesper Zerman - Archivo

LONDRES, 18 Mar. (dpa/EP) -

El condado del Gran Mánchester (Inglaterra) ha anunciado un paquete de financiación, incluyendo una carretera cifrada en 70 millones de libras (más de 81 millones de euros), con la idea de presentar una candidatura en la ciudad de Bolton para acoger la Ryder Cup de golf en el año 2035.

Andy Burnham, alcalde del Gran Mánchester, ha desvelado este miércoles un paquete centrado en las infraestructuras, que incluye esa carretera de enlace nueva y que facilitaría el acceso a un campo en Hulton Park construido ex profeso para la ocasión.

Si tiene éxito la idea de Burnham, el mayor evento golfístico bienal volvería a Inglaterra por primera vez desde 2002, pero podría enfrentarse a la competencia del London Golf Club, en Kent, y del Luton Hoo, en Bedfordshire.

Bolton ya se había presentado anteriormente como posible sede para las ediciones de 2026 y 2031, pero sus esfuerzos no se materializaron. Esta última iniciativa se presenta como un intento más creíble, con una inversión significativa destinada a abordar las preocupaciones previas en torno al transporte y las infraestructuras.

"Hemos mantenido conversaciones prometedoras sobre la posibilidad de llevar el torneo a un campo de golf de primera categoría construido expresamente en Hulton Park, pero solo será posible con las infraestructuras adecuadas", dijo Burnham a varios medios de comunicación.