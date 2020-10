Figueras-Dotti: "La Solheim Cup en España me llena de orgullo, es un éxito personal"

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Ladies European Tour (LET), la golfista española Marta Figueras-Dotti, ha afirmado que la concesión a España, por vez primera, de la Solheim Cup en 2023, que se disputará en el campo malagueño de Finca Cortesín, "es el resultado de un magnífico trabajo en equipo".

"Este es, probablemente uno de los momentos más felices de mi vida. La Solheim Cup es la máxima aspiración de una golfista profesional, he luchado con todas mis fuerzas para que se dispute en España, y este es un momento que me llena de orgullo. Hoy es un día de celebración para el golf femenino, la Solheim Cup, y para España", comentó en declaraciones a su servicio de prensa.

Figueras-Dotti dijo que "es el resultado de un magnífico trabajo en equipo" al que le está "tremendamente agradecida". "Empezando por Ping, Turismo Costa del Sol y Rolex. Por supuesto también al campo, Finca Cortesín por aceptar un reto como este, así como a Acosol, Turismo de Andalucía, el Ayuntamiento de Benahavis y el Ayuntamiento de Marbella; cómo no, también agradecer la apuesta a la organización que represento, el Ladies European Tour que, junto con Deporte & Business, la LPGA y la RFEG han trabajado de forma incansable para llegar a este día de máxima celebración", relató.

Admitió que, desde que asumió la presidencia del LET, traer la Solheim Cup a España estaba entre sus "objetivos prioritarios". "No solo por lo que supone que se celebre en mi país sino porque considero que Andalucía reúne todos los condicionantes para que sea un éxito: el clima, las infraestructuras, la cultura, el arte, la gente será, sin duda alguna, una experiencia maravillosa", auguró.

La máximo responsable del LET dijo que han sido unos años de trabajo "durísimo" para el Comité del Ladies European Tour. "Pero también de momentos muy complicados. Me siento muy responsable de ello, con todo lo que esto conlleva pues en todo este tiempo hemos tenido que hacer cambios en nuestra organización para llegar a buen puerto, no solo para la celebración de la Solheim Cup en España sino en la consolidación del Ladies European Tour. En este tiempo hemos conseguido tener un equipo muy unido, y muy fuerte, que trabaja conjuntamente en beneficio del golf femenino a nivel mundial", comentó.

"Para mi supone un éxito personal, me siento una afortunada de celebrar hoy esta gran noticia porque todos sabéis lo que he luchado por traer la Solheim Cup a España, he defendido esta candidatura con todo el cariño y la responsabilidad que ello supone", añadió.

La Solheim Cup es, según ella, el "evento deportivo" por excelencia. "Que se celebre en España es un reconocimiento a todas las españolas que, en cada edición, han luchado por formar parte del equipo y representar a España en esta prestigiosísima competición: Raquel Carriedo, Paula Martí, Ana Belén Sánchez, Tania Elósegui, Azahara Muñoz, Beatriz Recari y Carlota Ciganda, muchas gracias por todo lo que, con vuestra participación, habéis sembrado para llegar hasta este momento", manifestó.

A su juicio, ahora es el momento de trabajar "más unidos" que nunca. "Apoyándonos unos a otros en los próximos meses y años para conseguir que ésta sea la mejor edición de la Solheim Cup", deseó sobre la decimoctava edición de esta competición que arrancó en 1990.

De las 8 ediciones que se han disputado en suelo europeo, tres han sido en Escocia, una en Gales, otra en Irlanda, dos en Suecia y una en Alemania.