Hatton se apunta al Open de España

Archivo - Tyrrell Hatton - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El golfista inglés Tyrrell Hatton se unió este miércoles al cartel del Open de España de golf 2026, torneo del DP World Tour que se disputará del 8 al 11 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid.

Según confirmó la organización del torneo, Hatton estará en la capital española, unos meses después de ganar el LIV Golf Andalucía en Valderrama. El inglés forma parte del equipo Legión XIII que capitanea Jon Rahm, ídolo local que también estará en el Abierto de España en busca de su cuarto título.

"Tengo muchas ganas de volver al Open de España presented by Madrid. Es un torneo con muchísima historia, el Club de Campo es un escenario fantástico y el apoyo de los aficionados siempre hace que sea una semana estupenda. Estoy deseando regresar y, con suerte, estar en la lucha por el título el domingo", dice Hatton en declaraciones que recoge el Open de España.

Hatton ha labrado un gran palmarés en el Circuito Europeo con ocho victorias y otra más en el PGA Tour, además participar en cuatro Ryder Cup (2018, 2021, 2023 y 2025), donde contribuyó a conseguir tres triunfos para el equipo europeo con ocho puntos.