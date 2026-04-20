Jon Rahm conquista el torneo de México del LIV Golf

Archivo - El golfista español Jon Rahm durante un torneo del LIV Golf - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El golfista vasco Jon Rahm sumó una nueva victoria en el circuito del LIV Golf al imponerse con mucha autoridad en la cita disputada en el recorrido mexicano de Club de Golf Chapultepec gracias a un gran domingo que le permitió liderar una gran actuación española con David Puig y Josele Ballester, segundo y tercero respectivamente.

Rahm, capitán del equipo 'Legion XIII', que también se coronó ganador de este evento por tercer año consecutivo, se puso en cabeza tras la segunda ronda, aguantó bien en la tercera para afrontar el día final con dos golpes de renta. El domingo, el vizcaíno sentenció con una sensacional jornada final donde firmó 64 golpes, siete por debajo del par, para un total de -21.

El arranque del de Barrika, que venía de un Masters de Augusta donde no había estado a su mejor nivel, arrancó muy fuerte y firmó en cuatro hoyos tres 'birdies' y un 'eagle' y ya no dio tregua a sus perseguidores para lograr su cuarto triunfo individual en el LIV Golf, convirtiéndose el que más de este circuito ya que acumula, contando las de por equipos, un total de 16.

Rahm aventajó en seis golpes de ventaja a su compatriota David Puig, que el sábado dejó una espectacular tarjeta de 62 golpes (-9), mientras que el tercer lugar fue para el también español Josele Ballester que tras un flojo arranque fue mejorando durante el fin de semana,

"Me cuesta creerlo. Si me hubieran dicho el jueves por la tarde que ganaría por seis golpes esta semana, no lo habría creído por lo mal que jugué", señaló Rahm tras una victoria donde vio clave un 'putt' decisivo en el hoyo 10 que le permitió salvar el par. "Fue crucial, es un momento que no se refleja en la tarjeta de puntuación. Esa ventaja de seis golpes podría haberse reducido rápidamente a tres y tal vez a uno o dos en la recta final", advirtió.

El de Barrika también celebró estar acompañado en el podio de esta cita por David Puig y Josele Ballester, del equipo 'Fireballs'. "Ver esos dos nombres ahí arriba, de dos amigos, me da aún más ganas de vencerles, pero también de ser cauteloso porque sé exactamente de lo que son capaces", apuntó.

De este modo, Jon Rahm continúa con su buen hacer en el LIV Golf, circuito que ganó las dos últimas temporadas, tras firmar dos victorias, tres segundos puestos y un quinto puesto en los primeros seis torneos de esta campaña.