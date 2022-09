McIlroy reconoce que no tiene "mucha relación" con los europeos que se han marchado al LVI

WENTWORTH (INGLATERRA), 7 Sep. (PA Media/dpa/EP) -

El golfista norirlandés Rory McIlroy admitió este miércoles que su relación con varios compañeros de equipo de la Ryder Cup, entre ellos el español Sergio García, se ha visto significativamente dañada por su marcha al nuevo circuito LIV Golf.

Los ingleses Ian Poulter y Lee Westwood, el español Sergio García y el austriaco Bernd Wiesberger, que formaron parte el equipo europeo en la última edición de la Ryder Cup y que se han inscrito a las LIV Series, jugarán esta semana en el Campeonato BMW, que se disputa en el recorrido de Wentworth (Inglaterra).

Para McIlroy, le resultará "difícil de digerir" el compartir campo con estos compañeros y cuando se le preguntó si su relación con Poulter, Westwood y García específicamente podría recuperarse, fue claro. "No tengo idea. No diría que tenga mucha relación con ellos en este momento", confesó.

"Ellos están aquí, están jugando el torneo y mi opinión es que no deberían estar aquí, pero esa es solo mi opinión", añadió el norirlandés. "Pero si sólo estamos hablando de la Ryder, ese no es el futuro del equipo. Conjuntamente, han jugado probablemente un total de 25, 30 Ryder, pero los Hojgaards (Rasmus y Nicolai), 'Bobby Mac' (Robert MacIntyre), cualquiera que se presente, son el futuro del equipo. Eso es en lo que deberíamos estar pensando y hablando", aseveró.

McIlroy fue también irónico con estos jugadores que han optado por el circuito saudí, que se disputa a 54 y no 72 hoyos, ante la posibilidad de jugarse el triunfo el domingo con uno de ellos. "Voy a tratar de ganar de todos modos. Estarán bastante cansados, el domingo será el cuarto día para ellos", afirmó, asegurando que si quieren regresar a los circuitos tradicionales "siempre pueden pasar" por la escuela de calificación.

"¿Atrae más atención al golf el LVI? Probablemente, porque la gente está interesada en la telenovela de todo eso, pero eso no es golf. Lo más interesante de LIV son los rumores y quién va y quién no, no es golf en este momento. Podría serlo en algún momento, pero en este momento es el rumor lo que lo está alimentando. Cuando regresas aquí y juegas el DP World Tour o el PGA Tour, estás viendo el golf y estás viendo quién va a ganar torneos, tienes contexto y significa algo", sentenció.