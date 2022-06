Phil Mickelson participará en el primer torneo del LIV Golf saudí

BERLÍN, 7 Jun. (dpa/EP) -

El golfista estadounidense Phil Mickelson ha confirmado que jugará en el primer torneo del controvertido LIV Golf Invitational Series, el nuevo circuito de golf patrocinado y financiado por Arabia Saudí, pero aún tiene la intención de participar en los próximos 'majors' de este año.

El estadounidense Dustin Johnson encabeza la lista de participantes para el evento inaugural de este jueves en el Centurion Club, cerca de Londres, pero Mickelson ha ocultado hasta el final su presencia.

El español Sergio García, el sudafricano Louis Oosthuizen y el británico Lee Westwood también se encuentran entre los grandes nombres que se presentarán en el torneo de tres días que contará con 12 equipos y 48 jugadores.

Mickelson fue señalado después de criticar el PGA Tour a principios de este año. Sus comentarios sobre el LIV Golf también fueron recibidos con una reacción negativa significativa después de que dijese que Arabia Saudí tiene "un historial horrible en derechos humanos", pero añadió que estaba dispuesto a comprometerse con la competición, ya que era "una oportunidad única en la vida para reformar la forma en que opera el PGA Tour".

Mickelson, que una vez más reiteró sus disculpas por sus comentarios anteriores, anunció que jugará en el evento inaugural de LIV Golf. "Estoy listo para volver a jugar el deporte que amo, pero después de 32 años este nuevo camino es un nuevo comienzo, uno emocionante para mí en esta etapa de mi carrera y claramente transformador, no solo para mí, sino para el deporte y para mis compañeros", dijo el estadounidense en un comunicado.

"Me encanta el formato progresivo y creo que será emocionante para los aficionados. Proporcionará equilibrio", dijo. "Estoy increíblemente agradecido por lo que este deporte y el PGA Tour me han dado. Me gustaría pensar que yo también les he dado mucho, pero ahora estoy emocionado por esta nueva oportunidad", añadió.

Mickelson, de 51 años, optó por no defender su Campeonato de la PGA este año, pero planea compaginar los 'majors' con su participación en el LIV Golf. "Estoy emocionado de comenzar con el LIV Golf y se lo agradezco a todos los involucrados. También tengo la intención de jugar los 'grandes'", agregó.

"Me doy cuenta y respeto plenamente que algunos puedan estar en desacuerdo con esta decisión. Tengo un espíritu renovado y entusiasmo por el deporte. Estoy increíblemente agradecido por el apoyo de mis aficionados, socios y compañeros y espero que con el tiempo esos sentimientos, relaciones y apoyo continúen", continuó.

Greg Norman, director ejecutivo y comisionado del LIV Golf, aseguró en un comunicado recogido por Sky Sports que Mickelson es "uno de los mejores golfistas de esta generación". "Sus contribuciones al deporte y su conexión con los aficionados de todo el mundo no se pueden subestimar y estamos agradecidos de tenerlo", concluyó.