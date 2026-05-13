Rahm busca el esquivo PGA al oeste en Filadelfia

Archivo - Jon Rahm - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

Además del de Barrika, Puig y Ayora estarán en el segundo 'major' de la temporada, el que ningún español ha ganado MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El golfista vasco Jon Rahm encabeza las opciones españolas de ganar el 'Grand Slam' que falta en el palmarés de la 'Armada' en el Campeonato de la PGA que se disputa desde este jueves en el recorrido de Aronimink, cerca de Filadelfia, donde compartirá las dos primeras jornadas con el favorito Rory McIlroy.

El de Barrika tiene cuentas pendientes con el segundo 'major' de la temporada, personales y también las que asume por el golf español, ya que ni Severiano Ballesteros, José María Olazabal o Sergio García lograron nunca ganar este PGA Championship. "Significa mucho. No solo eso, sino que, estadísticamente, por alguna razón, es nuestra peor actuación en todos los 'grandes'", dijo el campeón del Masters 2023 y US Open 2021 en la rueda de prensa previa.

La espina personal de Rahm es reciente además, ya que el año pasado tuvo la victoria en su mano en el recorrido de Quail Hollow Club de Charlotte. El vasco se hundió en los tres últimos hoyos y cedió en el mano a mano con el estadounidense Scottie Scheffler, recordando sus batallas por la cima del ranking mundial con el texano, antes de marcharse al LIV Golf a finales de 2023.

El campeón de las dos ediciones de un circuito saudí que parece tambalearse por falta de subvención, no enseñó la buena dinámica que lleva esta temporada hace un mes en el Masters. Bajo la lupa del rendimiento desde que su cambio de aires, Rahm se quedó sin opciones pronto en Augusta, pero el recorrido al oeste en Filadelfia, de donde salió el célebre Príncipe de Bel-Air de la televisión, se ajusta a la pegada y precisión del vasco.

Con dos victorias en 2026, Hong Kong y México, Rahm vuelve a estar entre los candidatos en un cartel que compartirá con otros dos españoles, David Puig y, en su primer 'major', Ángel Ayora, dos jóvenes pero contrastados talentos con su aventura por escribir en el esquivo PGA. "El PGA Championship me lo recordó el año pasado, que por alguna razón no hemos rendido al máximo", afirmó Rahm.

"No sé por qué, pero es algo que tengo en mente. Sería maravilloso cerrar esa cuarta etapa del 'Grand Slam' (para el golf español). Aunque cada 'major' es extremadamente especial en ese sentido, unirlo todo con las grandes figuras del pasado de España sería algo único", añadió el león de Barrika sobre ganar el PGA, con la calma ya confirmada de las paces con el Circuito Europeo.

Rahm tendrá a priori una inspiradora compañía para el jueves y el viernes en Aronimink, con el estadounidense Jordan Spieth, quien podría entrar también en las quinielas, y, sobre todo, McIlroy, quien defendió el Masters hace un mes ganando su sexto 'major'. El norirlandés, fuera de dudas pese a las molestias de arrancarse una uña del pie, y el número uno, Scheffler, son los favoritos.