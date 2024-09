Rahm calienta con Hidalgo a otro nivel en el Open de España

El tres veces campeón empieza a tres golpes del primer líder

"Va a ser muy largo, 90 minutos en el Bernabéu", dijo Hidalgo



MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) - El golfista español Jon Rahm empezó con buen pie el Open de España este jueves en busca de su cuarto título en casa, a pesar de su poca toma de contacto y estar recién llegado al Club de Campo Villa de Madrid, con tres golpes bajo par y a otros tres del primer líder, el también español Ángel Hidalgo.

Como se esperaba, el recorrido de la capital estuvo bien defendido por el viento, que sopló sin descanso durante toda la jornada. Al menos no apareció la lluvia, pero sólo una treintena de jugadores logró bajar del par. Entre ellos, los focos estaban sobre un Rahm con ganas del póquer de títulos.

El de Barrika fue padre el lunes de su tercer hijo pero puso rumbo a Madrid para seguir siendo fiel al torneo y al golf español. La falta de rodaje, el viaje, la gripe de la semana pasada, el viento, el día no invitaba a hacerse el héroe, pero Rahm empezó pegando bien a la pelota y reaccionando a un 'bogey' en el 4.

Le faltó el juego a 'green', pero rozó el 'eagle' en el 5 e hizo 'birdie' también en el 8. El exnúmero uno del mundo fue calentando motores y firmó otros tres 'birdies' en los segundos nueve hoyos, pero también un 'bogey' en el 16. El idilio local promete batalla, aunque la afición española tiene de momento mucho donde mirar.

Para empezar, a lo más alto, donde se encaramó Hidalgo gracias a 15 hoyos perfectos, inmune al viento, donde llegó a ponerse -8. El número 398 del mundo, sin victorias en el DP World Tour en sus dos años en el Circuito Europeo, se dejó dos 'bogeys' finales, con los pies en el suelo pero con licencia para soñar.

"Me ha salido todo. El putt del 6 ha sido clave en la vuelta, no perdí el momento y me entraron tres 'birdies' después. Acojonante, hacía tiempo que no salían las cosas", afirmó, consciente de que el torneo es aún "muy largo". "90 minutos en el Bernabéu", dijo.

El -6 del marbellí lo siguen a dos golpes el francés Julien Guerrier, el inglés Sam Bairstow y el austriaco Josef Straka. Además, Adri Arnaus, quinto con -3 como Rahm; David Puig y Luis Masaveu, octavos, completaron el festival de la 'Armada' en la primera jornada de un Abierto de España que promete.